O eleva de la Scoala Gimnaziala „Axente Sever" Aiud a castigat premiu special la etapa nationala a Olimpiadei de Biologie desfasurata la Oradea, in perioada 21-24 aprilie. Potrivit ISJ Alba, este vorba despre Bianca Antonia Budai, eleva in clasa a VII-a, pregatita de prof. Corina Pojar. Eleva a obtinut Premiul Special acordat de ISJ Bihor.