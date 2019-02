Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani), locul 2 WTA, și-a incheiat aventura in Emiratele Arabe Unite. In sferturile de finala ale turneului de la Dubai, sportiva noastra a fost invinsa de elvetiana Belinda Bencic (21 de ani). La scurt timp, sportiva a dat primele declaratii.

