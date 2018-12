Stiri pe aceeasi tema

- Fundația “Domeniul Otetelișanu” Speram sa va avem alaturi miercuri, 5 decembrie, de la ora 19.00, la Creart – Centrul de Creație, Arta și Tradiție din București, Sala Teatrelli, pentru prezentarea primei etape a proiectului “O calatorie de 100 de ani”. Piața Alexandru Lahovari 7, București 50 de povești…

- Business International Cum vor politicienii sa convinga gigantul german Volkswagen sa vina in Galati si Braila, unde nu e nici autostrada sau aeroport Tweet Print Mail Discutiile au inceput dupa ce, in urma cu cateva zile, conducerea grupului auto Volkswagen a vorbit despre posibilitatea construirii…

- Afirmatia privind admiterea Bulgariei in Schengen in 2019, pentru inceput fiind vizate doar frontierele aeriene, ar fi fost facuta la o intalnire cu Tvetan Tvetanov, lider al partidului politic GERB, care a avut loc la Bruxelles si a avut ca tema situatia politica din Europa.De altfel,…

- ESL (Electronic Sports League) aduce la Bucharest Gaming Week primul Counter-Strike: Global Offensive Invitational. In cadrul saptamanii dedicate industriei de gaming din Romania, evenimentul Bucharest Gaming Week Invitational by ESL pune la bataie premii in valoare totala de 50.000 de euro. Competitia…

- Romania se afla in topul tarilor cu cele mai multi restantieri la utilitati din Europa, dupa Grecia, Bulgaria si Croatia, a afirmat, marti, Radu Dudau, directorul Energy Policy Group (EPG), in cadrul unei conferinte pe tema eficientei energetice a cladirilor. "Suntem in topul restantierilor…

- Reprezentantii Camerelor nationale de Comert din cele sapte tari participante la Initiativa celor Trei Mari (3SI) - Bulgaria, Croatia, Ungaria, Lituania, Polonia, Romania si Slovenia - de la Bucuresti, cu...

- Noua șefi de stat, doi presedinti de parlamente nationale, un premier si un ministru al Afacerilor Externe, alaturi de Jean Claude Juncker, se vor afla luni și marți la București. Eveimentul care-i reunește este Summitul Initiativei celor Trei Mari (3SI), platforma politica ce agrega priecte economice…

- Ernest Airlines isi intrerupe temporar, din 8 octombrie, operatiunile in Romania, urmand sa le reia in primavara anului 2019, cu mai multe destinatii din Italia spre Romania, a anunțat compania. Compania aeriană italiană şi-a lansat operaţiunile în iunie 2018, odată cu…