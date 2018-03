Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara din nordul Londrei, Andria Zafirakou, a fost desemnata castigatoarea competitiei care alege cel mai bun profesor din lume, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Dubai, potrivit BBC, citat de News.ro.

- Startup-ul TypingDNA, lansat de o echipa din Oradea, care a creat o solutie online de securitate bazata pe modul in care tasteaza utilizatorii, a lasat o varianta a acestei solutii ce poate fi descarcata gratuit si folosita ca extensie a browserului Chrome, noteaza TechCrunch. Aceasta va face ca autnetificarea…

- Start-up-ul UiPath, specializat in dezvoltarea de solutii pentru automatizarea proceselor interne ale unei companii cu ajutorul roboticii, a obtinut o finantare de 153 de milioane de dolari, dupa un an cu o crestere record, relateaza ZF.

- Producatorul danez Zenvo a lansat hypercar-ul TSR-S. Modelul ofera 1.180 de cai putere și poate accelera de la 0 la 100 km/h in doar 2.8 secunde. Producția lui TSR-S va fi limitata la 5 exemplare.

- Raiffeisen Bank lanseaza platforma pentru startup-uri ”Factory by Raiffeisen Bank”, o fabrica de afaceri pentru antreprenori, conform unui comunicat al bancii. Pe noua platforma www.raiffeisenfactory.ro va incepe, din 20 martie, un concurs de proiecte, iar la finalul perioadei de evaluare, in 29 iunie,…

- Startup-ul UiPath, specializat in dezvoltarea de solutii pentru automatizarea proceselor interne ale unei companii cu ajutorul roboticii, a obtinut o finantare de 120 de milioane de dolari care a propulsat compania la o evaluare de peste un miliard de dolari, noteaza ZF.

- Producatorul de petrol si gaze Naftogaz a anuntat ca Gazprom va trebui sa-i plateasca suma de 2,56 miliarde de dolari ca despagubire, dupa ce instanta de la Stockholm a decis in favoarea companiei ucrainene in etapa finala a unei batalii legale de patru ani.

- Ring este un startup creat in 2012 de un tanar antreprenor pasionat de inginerie si care produce sonerii de intrare inteligente. Firma a fost cumparata de gigantul american Amazon, iar valoarea tranzactie se vechiculeaza ca ar ajuge la circa 1 miliard de dolari. Ce face ca acest startup, care a transformat…

- Startup-ul romanesc GoHelpFund a inceput sa construiasca o platforma pentru colectarea de fonduri pentru organizatii filantropice precum Unicef, Crucea Rosie sau Salvati Copii, avand ca scop imbunatatirea vitezei si transparentei donatiilor si a obtinut pana in prezent 361.000 de dolari din vanzarea…

- Producatorul auto german Daimler si partenerul sau chinez BAIC Motor intentioneaza sa investeasca aproape doua miliarde de dolari pentru modernizarea unei fabrici din China care va produce modele electrice...

- Un startup bazat pe inteligenta artificiala, care are ca fondator si un roman, a anuntat miercuri ca a reusit sa obtina o investitie de 3,91 milioane de dolari. Pe scurt, StatusToday este o platforma de inteligenta care vrea sa ajute patronii sa inteleaga comportamentul angajatilor la locul de munca,…

- Cinci startup-uri blockchain care s-au finantat prin intermediul ICO (oferta initiala de monede) au creat un fond de investitii de 100 de milioane de dolari pentru a ajuta alte proiecte care se bazeaza pe tehnologia criptomonedei Ethereum.

- Producatorul de tevi industriale TMK-Artrom Slatina va lansa oficial in productie, vineri, un complex de tratamente termice pentru tevi din otel, realizat in urma unei investitii de 36 milioane de dolari.

- Startup-ul The Pole Society, care a creat o platforma prin care firmele isi pot afisa reclamele din birou direct pe panourile stradale, a fost admisa la prima editie a acceleratorului de afaceri Techstars Dubai, un program care se concentreaza pe zona de Smart Cities.

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- Google desfasoara in prezent mai multe programe de tip „bug bounty", programe prin care cei care descopera probleme de securitate in cadrul produselor companiei sunt recompensati financiar. Google Chrome si Android sunt doar cateva din produsele in jurul carora exista astfel de programe. In…

- Startup-ul Lino din Silicon Valley se pregateste sa concureze cu YouTube, prin crearea unei platforme pentru continut video descentralizata, folosind tehnologia din spatele bitcoin — blockchain, care are drept scop eliminarea intermediarului pentru plata creatorilor de continut.

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- SKODA AUTO a lansat doua standuri noi pentru testarea cutiilor de viteze, la Mlada-Boleslav. Producatorul ceh iși extinde astfel posibilitațile de dezvoltare și atinge noi jaloane , cum ar fi centrul tehnic in componența concernului Volkswagen. Investițiile SKODA AUTO in crearea noilor dispozitive au…

- Grupul informatic american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine iPhone, transmite DPA, informeaza AGERPRES . In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record…

- Actionarii Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), au aprobat un plan de investitii de 61 milioane dolari pentru acest an, scrie news.ro.Combinatul de aluminiu preconizeaza pentru acest an un profit net de 42,8 milioane dolari,…

- Un roman a fondat o companie de ceasuri de lux, in Elvetia, iar acum intentioneaza sa scoata un ceas de lux in esitie limitata, inspirat dintr-un loc renumit din Romania. Producatorul de ceasuri Peren, fondat de romanul Andy Bica, a lansat o campanie de crowdfunding pentru un ceas in editie limitata…

- Este parte a unuia dintre cele mai cunoscute si aclamate duo-uri din muzica electronica iar recent si-a surprins fanii cu un proiect solo. Like Mike, jumatatea act-ului electronic Dimitri Vegas & Like Mike, a lansat “Memories“. Producatorul de origine belgiana, alaturi de fratele sau se afla in main-ul…

- Producatorul de vinuri si bauturi Jidvei va demara o campanie de evenimente si concursuri pentru tinerii creatori din domenii precum literatura, arta si muzica, ocazionata primului Centenar al Romaniei si lanseaza Vinul Unirii, au anuntat, la Bucuresti, reprezentantii companiei.

- Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari incercand sa cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendata de bratul antitrust al Uniunii Europene si somata sa achite o amenda de 1,2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Apple a fost „incoltita” de catre Qualcomm in 2011 cu…

- Dubla lovitura pentru Halep, in urma calificarii in finala Australian Open! Liderul WTA, a trecut in semifinale de Angelique Kerber, 6-3, 4-6, 9-7, și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki.Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu un cec de 2 milioane…

- Startup-ul ploiestean din domeniul securitatii cibernetice Cyber Swarm a primit peste un milion de dolari de la investitorul american Tim Draper, cunoscut pentru investitiile sale in bitcoin. Startup-ul produce un procesor dedicat securitatii cibernetice prin imbinarea in hardware a unor algoritmi de…

- Producatorul canadian de canabis Aurora va cumpara concurentul sau CanniMed pentru 1,1 miliarde de dolari canadieni (719 milioane de euro), cu cateva luni inainte de legalizarea canabisului in scop recreativ in Canada, au anuntat miercuri cele doua companii, potrivit AFP.

- Producatorul de bauturi alcoolice Bacardi cumpara Patron Spirits International pentru suma de 5,1 miliarde dolari, intr-o mutare de a-si consolida pozitia pe piata americana, potrivit Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Cantata pentru prima data pe scena Media Music Awards in octombrie, Ackym lanseaza astazi piesa “I Love U”, alaturi de trupa Maxim. “I Love U” este al saselea single oficial Ackym, producatorul muzical care ne-a obisnuit cu sound-ul sau inovator, apreciat atat in cluburi, cat si pe radio. Devenit cunoscut…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Startup-ul fintech Revolut, cu 10.000 de clienti in Romania, a lansat polita Revolut Travel Insurance cu plata pe zi (pay-per-day) ce consta intr-o asigurare medicala si dentara al carei pret incepe de la aproximativ 5 lei si care se activeaza automat in momentul in care utilizatorii pleaca intr-o…

- Producatorul elvetian de ceasuri Tag Heuer a lansat smartwatch-ul Modular 45 Connected Full Diamonds. Acesta costa... 197.000 de dolari. Ceasul este o versiune o mult mai scumpa a modelului Connected Modular 41, care costa 1.200 de dolari. Dispozitivul ruleaza Android Wear 2.0, are 512 MB memorie RAM…

- Chiar daca a fost inclinata spre arta si gimnastica, tatal sau i-a sugerat sa urmeze un colegiu de inginerie electrica. Cand fabrica pentru care lucra a fost vanduta, nestiind ce se va intampla cu ea si cu echipa sa, Heather Blease a hotarat sa-si deschida propria afacere. Asa ca 1995 lanseaza EnvisioNet,…

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza marti DPA. ''Este o invitatie deschisa…

- Producatorul american de autovehicule Ford Motor isi va creste semnificativ investitiile in masini electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022 si vrea sa aiba 40 de modele hibride si electrice pana in anul respective, relateaza Reuters. Nivelul investitiilor este semnificativ mai mare…

- Scooterson, startup-ul lansat la Arad, ce produce un scuter inteligent, a primit o investitie de 1,75 milioane de dolari din partea unei firme romanesti si a unor oameni de afaceri din Singapore si India, doua piete unde startup-ul romanesc ar urma sa se extinda cu vanzare si deschiderea unui centru…

- Constructorul auto american Ford Motor Co isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022, urmand ca la acea data sa ofere 40 de modele hibride si complet electrice, a declarat duminica presedintele Ford, Bill Ford, la salonul auto din Detroit, transmite Reuters.…

- ​Automatizarile pentru caini si pisici aduc investitii de zeci de milioane de dolari in contul unor startup-uri care s-au prins rapid (ori au aflat) ca piata animalelor de companie creste exponential de cativa ani. Unele startup-uri de tehnologie s-au apucat de treaba si au scos deja pe piata tot felul…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Compania Tesla si-a micsorat inca o data target-ul de productie pentru Model 3 dupa ce a livrat deja mai putine modele intr-un timp mai indelungat decat era planificat. Planul lui Elon Musk de a produce in masa masini electrice pare un vis din ce in ce mai indepartat, potrivit Bloomberg. …