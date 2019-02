Premiu de 150.000 de franci cui reuşeşte să spargă sistemul de vot electronic Cancelaria federala anunta ca un fals scrutin va fi organizat din 25 februarie pana in 24 martie si invita geniile informatice doritoare sa-si exercite talentul sa se inscrie pe site-ul https://onlinevote-pit.ch. Acestea vor putea "incerca sa manipuleze sufragii, sa citeasca sufragiile exprimate, sa violeze secretul votului si sa scoata din functiune sau sa ocoleasca dispozitivele de securitate care protejeaza atat sufragiile, cat si datele asociate securitatii", precizeaza comunicatul Cancelariei.

Premiul…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

