Un concurs ofera in SUA un premiu de 1.300 dolari persoanei care va putea sa vizioneze inainte de Halloween treisprezece filme adaptate dupa cartile lui Stephen King, printre care 'Creepshow', 'It', versiunea originala sau cea moderna, 'The Shining', sau 'Children of the Corn', relateaza EFE. Platforma de continuturi audio-vizuale USDish a lansat provocarea saptamana aceasta, intr-un moment in care pe marile ecrane poate fi vazut mare succes la box-office, 'It: Chapter Two' si lansat in cinematografele din toata lumea. Singura cerinta este ca spectatorul…