Stiri pe aceeasi tema

- Filmul columbian "Monos", de Alejandro Landes, a castigat Trofeul "Transilvania", la gala TIFF ce a avut loc, sambata seara, la Teatrul National din Cluj-Napoca. Premiul este in valoare de 15.000 de euro. In "Monos", opt membri adolescenti ai unei trupe de gherila si ostatica lor se ascund in munti.…

- Filmele din America de Sud sunt foarte apreciate la TIFF. Dupa ce anul trecut un film din Paraguay a castigat Trofeul Transilvania, acum a venit randul columbienilor. Filmul colmbian Monos, regizat de Alejandro Landes, a fost rasplatit cu marele premiu, sambata, 8 iunie. Landes nu a putut ajunge la…

- Invitatii au inceput sa soseasca pe covorul rosu, cand mai sunt putine momente pana la startul Galei finale. Printre cei care au ajuns deja la Teatrul National din Cluj-Napoca se numara si membrii juriului, care vor anunta numele castigatorilor.

- Invitatii au inceput sa soseasca pe covorul rosu, cand mai sunt putine momente pana la startul Galei finale. Printre cei care au ajuns deja la Teatrul National din Cluj-Napoca se numara si membrii juriului, care vor anunta numele castigatorilor.

- „La Gomera”, al cincilea lungmetraj al lui Corneliu Porumboiu, va rula in avanpremiera nationala vineri, la Casa de cultura a studentilor din Cluj-Napoca, in cadrul celei de-a 18-a editii a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), scrie news.ro.Proiectia programata sa inceapa…

- Enigmatica, temerara și marcata de referințe spirituale și simboluri mistice, cinematografia chineza ajunge pentru prima data in prim planul unei ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).

- Regizorul, scenaristul și producatorul francez recompensat cu Oscar Michel Gondry este invitatul special al celei de-a 18-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), organizat la Cluj-Napoca, in perioada 31 mai - 9 iunie, potrivit organizatorilor, potrivit Mediafax.Premiat…

- Cinematografia, gastronomia si artele vizuale franceze sunt incluse in programul celei de-a 18-a editii a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF).In focusul francez, intre 31 mai si 9 iunie, publicul va urmari in premiera in Romania productii semnate de regizori aflati in plina…