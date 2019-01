Stiri pe aceeasi tema

- "Consiliul de conducere al Societatii Timisoara a decis care vor fi laureatii premiilor organizatiei pe anul 2018. Societatea Timisoara premiaza in fiecare an proiecte civice, institutii si personalitati pentru abordarea temerara si responsabila a unor teme majore din societatea romaneasca, precum si…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, urmeaza sa primeasca Premiul "Speranta" al Societatii Timisoara pe anul 2018 si ministrul Justitiei, Tudorel Toader - Premiul "Secera si Ciocanul", in cadrul unei intalniri care va avea loc in jurul datei de 11 martie, ziua Proclamatiei de la Timisoara.…

- Interimatul de la conducerea Societatii de Transport Public Timisoara (STPT) a luat sfarsit. Astazi, Consiliul de administratie al societatii l-a numit pe ... The post Verdict final la STPT. Nicolae Bitea, numit director pentru patru ani appeared first on Renasterea banateana .

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a prezentat miercuri un important proiect pentru dezvoltarea rețelei de gaz metan din județ și pentru The post Șansa pentru dezvoltarea rețelei de gaz din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Adrian Chelba este marele castigator al editiei cu numarul 30 a "Cupei Libertatii - Memorialul Vasile Balmus"... The post „Cupa Libertatii – Memorialul Vasile Balmus” si-a desemnat castigatorii appeared first on Renasterea banateana .

- Avand in vedere prognoza meteo, care anunța ca de luni, 5 noiembrie, temperaturile exterioare diurne și, mai ales, cele nocturne incep sa scada, COLTERM... The post Colterm reia furnizarea caldurii, incepand de duminica seara appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul a fost restrictionat, in aceasta dimineata, 1 noiembrie, pe autostrada A1, pe sensul catre Pitesti, pe raza localitatii dambovitene Corbii Mari... The post Ciocnire violenta intre un TIR și un autoturism pe A1, in aceasta dimineața (VIDEO) appeared first on Renasterea banateana .

- In Punctul de Trecere a Frontierei Moravița, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor, pe sensul de intrare in tara, calatorind ca pasager in... The post O femeie din Iran a incercat sa intre in Romania cu un document furat appeared first on Renasterea banateana .