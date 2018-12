Stiri pe aceeasi tema

- Ca raspuns la o moțiune menita sa forțeze demiterea lui Tudorel Toader din poziția de Ministru al Jutiției, oficialul a fost prezent in Parlament și a facut cateva declarații. Pe parcursul zilei de marți, 30 octombrie, s-a dezbatut in parlament meritul unei moțiuni inițiate de reprezentanții PNL și…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a reacționat prompt, din concediu, la comunicatul Administrației Prezidențiale in care se precizeaza ca președintele Klaus Iohannis ii cere din nou demisia. Tudorel Toader a raspuns in stilu-i caracteristic cererii președintelui: „Nimic nou sub soare: Presedintele…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit pentru 13 noiembrie audierea procurorului general Augustin Lazar, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a acestuia, au precizat pentru AGERPRES surse din institutie.Conform…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, propune revocarea din funcție a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in baza evaluarii facute. Anunțul a fost facut, marți, la Ministerul Justiției, dupa prezentarea raportului de evaluare. Urmeaza ca propunerea sa-i fie inaintata președintelui Klaus…

- Ministrul justiției Tudorel Toader a explicat, luni seara, la emisiunea Sinteza Zilei, de ce nu mai poate ramane Laura Codruța Kovesi la Parchetul General, unde a fost detașata de procurorul general Augustin Lazar la Secția de Indurmare și Control. Tudorel Toader a precizat ca a vorbit și, luni, cu…

- Liderii coalitiei de guvernare Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu s-au intalnit, joi, cu ministrul Tudorel Toader pentru a discuta despre textul ordonantei de urgenta pe tema legilor Justitiei. Intalnirea are loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Inainte de intalnire, ministrul Justitiei,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a spus, miercuri, dupa dezbaterea din Parlamentul European privind situația statului de drept in Romania, ca sunt politicieni care fac declarații doar in favoarea formațiunilor politice din care fac parte, numindu-i „critici de profesie”. Tudorel Toader a vorbit…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca va participa la referendumul pentru familie și a precizat și cum va vota pentru modificarea prevederii constituționale. Potricit anunțului de pe rețeaua de socializare, ministrul Tudorel Toader va vota DA la referendum, pentru…