Stiri pe aceeasi tema

- Tema de anul acesta a Salonului International de Caricatura, aflat la a XIV-a editie, este "Rasul" (caricaturi la care se rade). Premiile oferite sunt urmatoarele: Marele Premiu - 1.500 euro, Premiul I - 1.000 euro, Premiul al II-lea - 800 euro, Premiul al III-lea - 500 euro si trei premii…

- Fostul nr. 2 al regimului khmerilor rosii din Cambodgia, Nuon Chea, a incetat din viata duminica, la varsta de 93 de ani, a anuntat un purtator de cuvant al tribunalului special cambodgian in fata caruia este acuzat de genocid si crime impotriva umanitatii, transmit AFP si Kyodo. "Suntem in masura sa…

- Ispita Mircea de la Insula Iubirii reușește sa surprinda de fiecare data cu dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat! De data aceasta, cea mai dorita prezența masculina din Thailanda a marturisit ca a fost inșelat!

- In cel mai nou episod din Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, lucrurile vor lua o alta intorsatura. Veștile incep sa curga și pe insula baieților, care sunt șocați de acțiunile și gesturile femeilor cu care au venit in Thailanda.

- Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat ediția 2019 a Premiului pentru societatea civila. Tema din acest an este „Promovarea femeilor in societatea și economia Europei”. Premiul va onora inițiativele și proiectele inovatoare care au ca scop asigurarea egalitații de șanse pentru femei și…

- Statele din Asia de Sud-Est, care se numara printre cei mai mari poluatori de pe planeta, au convenit in acest sfarsit de saptamana in cadrul unui summit al Asociatiei Natiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN) la Bangkok, asupra unui angajament inedit de lupta impotriva poluarii oceanelor, informeaza…

- Etapa judeteana a concursului „Educatie Rutiera – Educatie pentru Viata” a avut loc ieri, 6 iunie 2019, in Alba Iulia. Și in acest an, castigatori au fost elevii Scolii Gimnaziale „Axente Sever” din Aiud. Premiile au fost oferite de Consiliul Judetean Alba. Ieri, 6 iunie, la Scoala Gimnaziala „Avram…

- Noul parlament al Thailandei l-a votat in functia de premier pe liderul juntei militare, generalul Prayut Chan-ocha, la cinci ani dupa ce a acesta a indepartat un guvern ales, relateaza Reuters. Fost comandant al armatei, el a obtinut cele 375 de voturi necesare pentru aceasta functie in cele doua camere…