Medicul congolez Denis Mukwege si activista yazidita irakiana Nadia Murad se numara printre laureatii premiilor Nobel din 2018 care isi vor primi trofeele in cadrul unor ceremonii ce vor avea loc luni la Oslo si Stockholm, informeaza DPA.



Cei doi activisti au fost recompensati de Comitetul Nobel Norvegian, care atribuie premiul pentru pace, pentru "eforturile lor depuse pentru a stopa folosirea violentei sexuale ca arma de razboi in zonele de conflicte armate".



Denis Mukwege, in varsta de 63 de ani, si-a petrecut mare parte din viata ajutand victimele violentelor sexuale…