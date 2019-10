Stiri pe aceeasi tema

- Academia Suedeza va anunța joi, dupa 14:00 (ora Romaniei), caștigatorii premiului Nobel pentru Literatura. Scriitorul roman Mircea Cartarescu are șanse mari la prestigioasa distincție, iar anul acesta el este cotat cu mai multe șanse decat Ya Hua, Ismail Kadare sau Milan Kundera. Institutul Cultural…

- Editura Trei a prilejuit publicului, pe 10 octombrie, intalnirea cu scriitorul francez Laurent Gounelle, la Libraria Carturești Verona. Laurent Gounelle a venit la București pentru a lansa cel de-al patrulea roman...

- La targul de carte din Goteborg, Suedia, reporterul cultural al ziarului Libertatea a discutat cu cel mai bine cotat scriitor roman in sfera publica internaționala, Mircea Cartarescu. Despre ofertele politice pe care le-a avut: “Am spus imi pare rau, dar nu e drumul meu, nu este pentru mine lucrul…

- ”Ținutul din miezul verii” a fost piesa care a deschis Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț, un spectacol de 3 ore, care face o radiografie a unei familii cu secrete pazite zeci de ani, cu duplicitați, cu dependențe, cu aparenta grija a unuia fața de ”binele” celuilalt, cu un amalgam de personalitați…

- Un student roman de la Universitatea din Manchester se numara printre laureatii Global Undergraduate Awards Global Winners 2019, un program ce recompenseaza realizari originale si creative ale studentilor, potrivit site ului organizatiei care decerneaza premiile, relateaza Agerpres.Stefan Pricopie,…

- Intrecerile turneului international amical Under 17 Syrenka Cup, rezervat jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2003, s a disputat, timp de patru zile, in Polonia. Romania U 17 a incheiat turneul pe locul cinci, dupa ce a inregistrat urmatoarele rezultate: 1 3 cu Austria U 17, 5 3 dupa 11 m cu Finlanda U…

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andre Begemann a castigat finala de dublu a turneului challenger de la Sopot (Polonia), dotat cu premii totale de 92.040 de euro, duminica, dupa 6-1, 3-6, 10-8 cu polonezii Karol Drzewiecki/Mateusz Kowalcyzk.

- "Cand am auzit de Geoana la NATO, am vrut imediat sa ma amuz un pic. Am scris așa: “NATO - dragostea mea. Yupieee!”. Haios. Insa am sters postarea. Haideti sa ne gandim. NATO pentru noi este la fel de important ca și UE. Ne garanteaza ca statul roman va exista. Este cel mai important lucru.…