Premiile Gopo 2019: "Moromeții 2" este Cel mai bun film de lungmetraj &"Moromeții 2&" este Cel mai bun film de lungmetraj la premiile Gopo 2019, în urma decernarii distincțiilor celei de-a 13-a ediții a celor mai importante distincții ale industriei cinematografice românești, marți, la Teatrul Național din București, potrivit Mediafax.

Premiile celei de-a 13-a editii a galei premiilor Gopo, cel mai important eveniment care recompenseaza realizarile anuale ale cinematografiei autohtone, au fost acordate marti seara, la Teatrul Național din București într-un spectacol care a inclus recitaluri, care au mers de la reinterpretari jazz… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

