- Artistul italian Marcello Fonte, protagonistul filmului "Dogman", regizat de Matteo Garrone, a castigat premiul pentru cel mai bun actor european la cea de-a 31-a gala anuala organizata de Academia de Film Europeana (EFA), sambata seara, la Sevilia, potrivit site-ului oficial al evenimentului, relateaza…

- Ioana Uricaru, regizoarea filmului Lemonade este primul regizor roman nominalizat in categoria „Someone to Watch” la Independent Spirit Awards, cele mai importante premii pentru filme independente in Statele Unite, pentru regia filmului sau de debut, Lemonade, turnat integral in America de Nord. „Independent…

- Lungmetrajul de debut al Adinei Pintilie, „Nu ma atinge-ma”, premiat cu Ursul de Aur la Berlinala de anul acesta, a fost nominalizat la categoria „European Discovery” a premiilor Academiei de Film Europene (European Film Awards, EFA), unde „Cold War”, „Border” si „Dogman” au primit cele mai multe selectii.

- Ieri am vazut cu ochii mei “Touch me not / Nu ma atinge-ma". Trupul meu bleg, mare era in fața marelui ecran de la Cinema Pro, București. Am martori. Am și dat mana cu unii dintre ei. Așa ca azi am atuul ca nu comentez gogorițele din capul meu, precum ați facut-o voi. Da, voi, atația dupa ce filmul…

- Pelicula "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", regizata de Adina Pintilie, a fost nominalizata, alaturi de alte cinci debuturi in lungmetraj, la European Discovery 2018 - Prix FIPRESCI decernat de Academia de Film Europeana, potrivit unui comunicat...

- Pelicula „Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not”, regizata de Adina Pintilie, a fost nominalizata, alaturi de alte cinci debuturi in lungmetraj, la European Discovery 2018 – Prix FIPRESCI decernat de Academia de Film Europeana. Academia de Film Europeana (EFA) a anunțat numele celor șase regizori nominalizați…

- Lungmetrajul belgianului Lukas Dhont "Girl", care urmarește drama unei tinere transgender in varsta de 15 ani ce se pregatește sa devina balerina, a caștigat premiul Ochiul de Aur pentru cel mai bun film in competiția internaționala a ediției de anul acesta a Festivalului de la Zurich, scrie Mediafax.Actorul…