Actorul american Robert Redford a fost recompensat cu un premiu Cesar onorific, ce i-a fost atribuit pentru intreaga cariera, relateaza lemonde.fr. Actrita Kristin Scott Thomas a sustinut un discurs introductiv, in care a laudat talentul starului american. Artista franco-britanica a vorbit apoi despre filmarile din statul american Montana, in timpul carora cei doi actori au jucat impreuna in filmul "The Horse Whisperer". Pe un ecran din spatele scenei au fost proiectate apoi secvente din numeroasele filme de succes in care a jucat Robert Redford. Starul american a fost intampinat cu ovatii de…