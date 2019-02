Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Jacques Audiard a fost recompensat cu premiul Cesar la categoria "cel mai bun regizor" gratie celui mai recent film al sau, "The Sisters Brothers", vineri seara, la cea de-a 44-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter…

- Alex Lutz a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun actor in rol principal gratie interpretarii sale din filmul "Guy", vineri seara, la Paris, la cea de-a 44-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La aceasta categorie…

- Actrita britanica Kristin Scott Thomas, care detine si cetatenia franceza, a declarat deschisa cea de-a 44-a gala de decernare a premiilor Cesar, ce are loc la ora transmiterii acestor informatii in sala de spectacole Pleyel din Paris, potrivit contului de Twitter al postului de televiziune Canal+.…

- Președintele interimar auto-proclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a cerut miercuri forțelor armate venezuelene sa permita intrarea ajutoarelor umanitare internaționale, care încep sa fie colectate la centrele de stocare, relateaza agentia spaniola EFE, potrivit Mediafax. "Înca…

- O pictura atribuita artistului urban Banksy, dedicata victimelor atacului terorist din 2015 din Paris, realizata la sala de spectacole unde au murit 90 de persoane, a fost furata, conform unui anunt publicat sambata pe pagina de Twitter a Bataclan, citat de DPA. "Suntem afectati astazi de un profund…

- „Acordul de la Paris nu functioneaza asa de bine pentru Paris. Proteste si revolte peste tot in Franta”, a scris Trump pe Twitter, in a patra zi de actiune a 'vestelor galbene'. „Oamenii nu vot sa plateasca multi bani, in mare parte catre tari din lumea a treia (care sunt conduse indoielnic),…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite Michelle Obama a anuntat duminica anularea deplasarilor sale la Paris si Berlin prevazute pentru aceasta saptamana pentru a asista la funeraliile fostului presedinte George H.W. Bush, decedat vineri la varsta de 94 de ani, relateaza AFP si dpa preluate de Agerpres.…

- On Monday, Romania's President Klaus Iohannis urged Romanians in France to be more united and stay involved as much as they are now in helping modernise Romania."I am well aware of the aspirations and the difficulties you are experiencing. At this particular moment, I am urging you to be more…