Filmul "Jusqu'a la garde", regizat de Xavier Legrand, a fost marele castigator al galei de decernare a premiilor Cesar 2019, organizata vineri seara la Paris, unde aceasta pelicula, un portret sumbru al unei familii dezbinate in urma unor acte de violenta domestica, s-a impus la patru categorii de premii, informeaza site-ul revistei Variety. Cea de-a 44-a gala de decernare a premiilor Cesar a avut loc in sala Pleyel din Paris si a fost difuzata in exclusivitate de postul de televiziune Canal+. Evenimentul, considerat echivalentul francez al galei premiilor Oscar, a fost dedicat cantaretului…