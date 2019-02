Premiile Cesar 2019 - Cineastul Jacques Audiard, desemnat cel mai bun regizor

Stiri pe aceeasi tema

- Lea Drucker a fost recompensata cu premiul Cesar pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Jusqu'a la garde", vineri seara, la Paris, la cea de-a 44-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+.…

- Alex Lutz a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun actor in rol principal gratie interpretarii sale din filmul "Guy", vineri seara, la Paris, la cea de-a 44-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La aceasta categorie…

- Lungmetrajul "Shoplifters", regizat de Hirokazu Kore-Eda, a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun film strain, vineri seara, la cea de-a 44-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La…

- "The Sisters Brothers", un film turnat partial in Romania si coprodus de Cristian Mungiu, conduce plutonul lungmetrajelor care au primit cele mai multe nominalizari - patru - la premiile Lumiere, , considerate echivalentul francez al Globurilor de Aur, care sunt decernate in fiecare an de corespondentii…