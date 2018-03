Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Albert Dupontel a fost recompensat cu premiul Cesar la categoria "cel mai bun regizor" gratie celui mai recent film al sau, "Au revoir la-haut", vineri seara, la cea de-a 43-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter…

- Lungmetrajul "120 battements par minute", regizat de Robin Campillo, a castigat premiul Cesar la categoria "cel mai bun film" vineri seara, la cea de-a 43-a gala de decernare a celor mai prestigioase trofee atribuite de industria cinematografica franceza, informeaza contul de Twitter al postului…

- Jeanne Balibar a fost recompensata cu premiul Cesar pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Barbara", vineri seara, la Paris, la cea de-a 43-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La aceasta categorie…

- Swann Arlaud a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun actor in rol principal gratie interpretarii sale din filmul "Petit Paysan", vineri seara, la Paris, la cea de-a 43-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La aceasta categorie au fost…

- Actrita spaniola Penelope Cruz a fost recompensata cu un premiu Cesar onorific, ce i-a fost atribuit pentru intreaga cariera, vineri seara, la Paris, relateaza lefigaro.fr. Actrita franceza Marion Cotillard a sustinut un discurs introductiv, in care a laudat talentul interpretativ al…

- Vanessa Paradis a declarat deschisa cea de-a 43-a gala de decernare a premiilor Cesar, ce are loc la ora transmiterii acestor informatii in sala de spectacole Pleyel din Paris. In discursul ei, vedeta franceza i-a adus un omagiu emotionant actritei Jeanne Moreau, decedata in 2017 la varsta de 89…

- Ceremonia decernarii Premiilor Cesar, ajunsa la editia cu numarul 43, are loc in ziua de 2 martie, potrivit http://www.academie-cinema.org. Evenimentul se desfasoara la Salle Pleyel din Paris. La categoria Cel mai bun film, concureaza sase pelicule: ”Barbara”, drama regizata de Mathieu Amalric; ”Petit…

- O fresca a primilor ani ai epidemiei de SIDA in Franta si adaptarea unui roman despre Primul Razboi Mondial, cu 13 nominalizari fiecare, sunt marii favoriti la premiile Cesar, ce vor fi decernate vineri seara la Paris in cadrul unei ceremonii ce urmeaza sa fie cel mai probabil dominata de apeluri…

- Lungmetrajul "Un pas in urma serafimilor", in regia lui Daniel Sandu, a primit cele mai multe nominalizari, 15, la gala premiilor Gopo 2018, urmat de "6,9 pe scara Richter", de Nae Caranfil, si "Aniversarea", de Dan Chisu, cu cate opt nominalizari fiecare.

- Ajutor pentru parinții care nu au unde sa-si lase copiii pe perioada suspendarii cursurilor. Primaria Sectorului 4 anunta ca opt centre din sector pot primi peste 300 de copii.Citeste si: Augustin Lazar vorbeste de INREGISTRARILE care au facut valva in presa: 'Despre asta nu vorbeste nimeni...'…

- Situația pe drumurile din Romania este dezastruoasa! Doua austostrazi, A2 și A4, au fost inchise, acestea adaugandu-se la mai multe drumuri naționale care s-au inchis. Mai mult, nici oficialii bulgari nu doresc sa iși asume niciun risc și au anunțat ca nu mai primesc autocamioane din Romania la intrarea…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului puternic, si pe DN 38, intre Agigea si Negru Voda, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 11 drumuri nationale si pe doua autostrazi.

- La sugestia fanilor si pentru a completa line-up-ul festivalului „Old Blacks, Rock & More“, organizatorii au decis sa mai invite doua trupe foarte iubite de publicul de la noi. Asadar, alaturi de Subcarpati, Vita de Vie, Iedera si Trupa Zero, la evenimentul programat pe 25 mai, la Arenele Romane, vor…

- Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sambata seara.

- In baza parteneriatului dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad si revista Studii de Stiinta si Cultura, cu Universitatea din Novi Sad, Serbia si Societatea de Limba Romana din Voivodina, Novi Sad, Serbia, pentru prezentarea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 si…

- Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna va fi creat un program special, astfel incat Romania sa se prezinte mult mai bine decat la Pyeongchang.“Dupa aceasta editie a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, vom face o analiza…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a castigat cinci trofee la gala BAFTA, duminica seara, la Londra, dupa ce s-a impus inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun scenariu original" si "cea mai buna actrita in rol principal". Prezentam mai jos lista completa a trofeelor…

- Statele Unite au cerut adaugarea Pakistanului pe lista tarilor care nu respecta reglementarile impotriva finantarii terorismului, a declarat marti agentiei Reuters un oficial pakistanez de rang inalt.Saptamana viitoare, va avea loc la Paris o reuniune a Financial Action Task Force (FATF, Grupul…

- Festivalul de film de la Berlin debuteaza joi, cu proiectia, in premiera, a unei animatii, "Isle of Dogs", de Wes Anderson, iar Romania este prezenta la cea de-a 68-a editie a prestigiosului eveniment cu productii in aproape toate sectiunile importante.

- Astazi este convocat Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, la ora 13:00, in Sala ldquo;Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judetean Constanta.Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte: Proiect nr.1 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018…

- Din 15 februarie, facturile Colterm se pot plati chiar și in aeroport. Oficialii societații de termoficare anunța locuri noi unde acestea pot fi achitate, printre care sunt și benzinarii sau magazine de telefonie mobila.

- Monitorul Oficial al Romaniei a publicat societatile pentru care Tribunalul Constanta ndash; Sectia Civila a pronuntat hotarari judecatoresti de dizolvare in temeiul art. 237 din Legea nr. 31 1990.Art. 237 din Legea nr. 31 1990 prevede: 1 La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului…

- Fotocredit: Ford Ford Romania a publicat intr-un final lista completa de prețuri pentru noul EcoSport , SUV-ul produs la Craiova avand astfel un preț de pornire de 15.400 de EURO, TVA inclus - pentru versiunea 1.0 EcoBoost 125 CP, 4x2, Trend. In limita stocului disponibil este valabila pana la 31.03.2018…

- Ar fi vorba de destinatiile nerentabile, cu putini calatori. Sindicalistii sustin insa ca firmele private de transport feroviar abia asteapta sa le preia si acuza conducerea CFR si ministerul Transporturilor de distrugerea companiei. Modificari in circulatia trenurilor de calatori din planul de mers…

- Daca nu s-ar fi stins in urma cu zece ani, pe 3 februarie marele actor Ștefan Iordache ar fi implinit 77 de ani. De data aceasta, prietenii și colegii nu i-au mai putut ura la mulți ani, insa adunați la Teatrul Național din București au rememorat impreuna amintiri și clipe de grație traite in preajma…

- CFR Calatori pregateste o retragere masiva de pe aproximativ 100 de rute. Renuntarea totala, sau pe anumite zile, va intra in vigoare de la 1 martie. Ar fi vorba de destinatiile nerentabile, cu putini calatori. Sindicalistii sustin insa ca firmele private de transport feroviar abia asteapta…

- "120 battements par minute", "Au revoir la-haut" si "Barbara" se numara printre lungmetrajele nominalizate la premiul Cesar pentru cel mai bun film, a anuntat, miercuri, la Paris, L'Academie des Arts et Techniques du Cinema, care decerneaza...

- Cea mai importanta modificare din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor declarata neconstitutionala de magistratii CCR se refera la raspunderea magistratilor. Judecatorii CCR au decis ca obligativitatea statului de a se indrepta in justitie impotriva unui magistrat care a luat…

- "120 battements par minute", "Au revoir la-haut" si "Barbara" se numara printre lungmetrajele nominalizate la premiul Cesar pentru cel mai bun film, a anuntat, miercuri, la Paris, L'Academie des Arts et Techniques du Cinema, care decerneaza prestigioasele trofee.

- Bruno Mars si muzica R&B s-au impus in fata reprezentantilor muzicii rap, Kendrick Lamar si Jay-Z, reusind sa castige premiile la principalele categorii ale celei de-a 60-a editii Grammy. Prezentam in continuare lista principalilor castigatori ai premiilor Grammy 2017: GENERAL: …

- Premiile Oscar se vor decerna pe 4 martie 2018. Filmul regizat de Guillermo del Toro, “The Shape of Water”, este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film.…

- Simona Halep a fost invinsa de Caroline Wozniacki la Melbourne, dupa ce a pierdut, in 2014 si in 2017, doua finale si la French Open. La 26 de ani insa, constanteanca are tot timpul din lume pentru a-si indeplini visul.

- LISTA completa a Guvernului Dancila. Ce surprize aduce PSD in noul Guvern. Comitetul Executiv al PSD a definitivat lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul Dancila. Printre mutarile de ultima ora se numara Ana Birchall, care devine vicepremier pentru implementarea fondurilor europene, iar…

- Guvernul Dancila isi schimba structura si va avea patru vicepremieri, potrivit unor surse politice, cei patru fiind Viorel Stefan, Ana Birchall, Paul Stanescu si Gratiela Gavrilescu. Lista completa a Cabinetului Dancila: Viorica Dancila, premier Viorel Stefan, vicepremier si ministrul Mediului Gratiela…

- In Comitetul Executiv al PSD s-a definitivat lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul Dancila. Printre mutarile de ultima ora se numara Ana Birchall, care devine vicepremier pentru implementarea fondurilor europene, iar la capitolul reveniri ii notam pe Rovana Plumb și Eugen Teodorovici.Iata…

- De la 1 februarie, scutirea de impozit in industria IT se va acorda si pentru acei angajati care nu au deloc diploma de licenta, dar sunt inscrisi la facultate (nu neaparat pe zona IT), precum si pentru cei licentiati ai unor programe de studii superioare de scurta durata, conform Ordinului comun nr.…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel. Iata care sunt nominalizarile la cea de-a 90-a ediție a premiilor OSCAR® 2018: Cel mai bun film-drama „Call Me by Your Name“ „Darkest Hour“…

- 24 ianuarie zi libera. Românii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. În aceasta zi, potrivit legislației muncii din România, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Române.

- Actiunea a fost realizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, al Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, precum si cu sprijinul politistilor din cadrul IPJ Constanta si al jandarmilor…

- In Monitorul Oficial al Romaniei s a publicat tabelul cu societatile pentru care Tribunalul Constanta ndash; Sectia Civila a pronuntat hotarari judecatoresti de dizolvare in temeiul art. 237 din Legea nr. 31 1990.Art. 237 din Legea nr. 31 1990 prevede: 1 La cererea oricarei persoane interesate, precum…

- De la 1 ianuarie, impozitul pe venituri a scazut de la 16 la 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat in cazul persoanelor juridice, conform modificarilor aduse Codului Fiscal. Totuși, in lege, sunt prevazute ...

- Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveana Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins in Franta. Acesta este cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol.

- A 75-a editie a festivalului Globurile de Aur și-a desemnat câștigatorii. La Hollywood s-au reunit sute de actori celebri, iar evenimentul s-a desfașurat sub semnul campaniei #Metoo.

- Oameni de afaceri, politicieni si angajati ai primariei sunt trimisi in judecata de procurori in dosarele care-l au ca personaj principal pe Radu Mazare. Fostul primar al Constantei se afla acum in Madagascar unde a solicitat azil politic pentru a scapa de dosarele penale din Romania.

- Cele mai spectaculoase artificii de Revelion din Europa In noaptea de Revelion, mai peste tot sunt organizate focuri de artificii, dar unele dintre acestea sunt atat de spectaculoase, incat mii de oamenii calatoresc sute de kilometri pentru a le vedea. Prezentam în continuare câteva…

- Cei 60 de semifinalisti care vor intra in selectia nationala Eurovision Romania 2018 au fost anuntati de membrii juriului concursului muzical, informeaza Televiziunea publica. Dupa ascultarea celor 72 de melodii validate, juriul a avut dificila sarcina de a alege piesele care vor concura pentru un loc…

- Noi reglementari privind parteneriatul public-privat au fost adoptate astazi de Guvern, printr-o ordonanța de urgența, menita sa creasca implicarea mediului de afaceri in proiecte de infrastructura publica, concomitent cu protejarea intereselor parteneriatului public privat și asigurarea finanțarii.Pe…

- Filmul "The Shape of Water" domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai putin de sapte nominalizari, urmate de "The Post" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", cu cate sase. Miniserialul de televiziune "Big Little Lies" a obtinut de asemenea cele mai multe nominalizari…

- Lungmetrajul "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a primit cele mai multe nominalizari - sapte - la premiile Globul de Aur 2018, in timp ce productia HBO "Big Little Lies" conduce in categoriile dedicate televiziunii, cu sase selectii, informeaza hfpa.org.