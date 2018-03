Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "120 Battements par minute”, de Robin Campillo, a fost desemnat cel mai bun film, vineri seara, la cea de-a 43-a gala de decernare a premiilor Cesar, cele mai importante distinctii din cinematografia franceza, care a avut loc la sala de spectacole Pleyel din Paris.

- Cineastul Albert Dupontel a fost recompensat cu premiul Cesar la categoria "cel mai bun regizor" gratie celui mai recent film al sau, "Au revoir la-haut", vineri seara, la cea de-a 43-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter…

- Swann Arlaud a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun actor in rol principal gratie interpretarii sale din filmul "Petit Paysan", vineri seara, la Paris, la cea de-a 43-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La aceasta categorie au fost…

- Vanessa Paradis a declarat deschisa cea de-a 43-a gala de decernare a premiilor Cesar, ce are loc la ora transmiterii acestor informatii in sala de spectacole Pleyel din Paris. In discursul ei, vedeta franceza i-a adus un omagiu emotionant actritei Jeanne Moreau, decedata in 2017 la varsta de 89…

- Leonardo DiCaprio si Brad Pitt, doua dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, vor face echipa pentru urmatorul proiect al lui Quentin Tarantino, un film a carui actiune se desfasoara in 1969, in perioada crimelor lui Charles Manson, relateaza Reuters. Studiourile de film Sony Pictures…

- Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara a fost nominalizat cu spectacolul Rambuku de Jon Fosse pentru „Cel mai bun spectacol”, la ediția 2018 a Galei premiilor UNITER. Juriul de nominalizari a fost alcatuit din criticii de teatru Ludmila Patlanjoglu, Calin Ciobotari și Alina Epingeac. Spectacolul…

- Adina Pintilie, regizoarea lungmetrajului „Nu ma atinge-ma / Touch me not”, a primit Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin. Dan Negru s-a aratat dezgustat atat de film, cat și de faptul ca pelicula a fost premiata de un juriu specializat. Codin Maticiuc a reacționat și el, pe…

- O femeie era sa rateze cel mai frumos moment al vieții sale. Aceasta a ramas blocata in lift și era sa-și piarda propria nunta. Totul s-a petrecut intr-un hotel din Biltmore, Statele Unite ale Americii. O mireasa a urcat in lift pentru a ajunge la propria nunta, dar din nefericire, ascensorul…

- Filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost marele castigator la gala premiilor industriei de film britanice (BAFTA), unde a fost recompensat cu cinci trofee, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj si cel mai bun...

- Gala premiilor Oscar este așteptata in fiecare an de cineaștii din toata lumea. Este cea mai importanta ceremonie din lumea cinematografica, iar televiziunile din Romania transmit moment cu moment ce se petrece in Los Angeles.

- Filmul ”Maleficent” le va oferi telespectatorilor Antena 1 sambata, 11 februarie, de la ora 20:00 o poveste clasica Disney, cu prinți, prințese, taramuri magice și creaturi fantastice, care a caștigat noua premii și a avut 41 de nominalizari, printre care și una la premiile Oscar in categoria ”Cele…

- Traditionalul covor rosu va fi inlocuit cu unul negru la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, unde specialistii se asteapta ca numeroase staruri din industria cinematografica sa poarte tinute vestimentare negre, pentru a-si exprima…

- Papa Francisc este subiectul unui documentar al realizatorului german Wim Wenders care va fi lansat in mai in SUA si in care se vorbeste despre univers si viata in general, au anuntat producatorii acestui film coprodus de Vatican, relateaza joi AFP. Scris si realizat Wim Wenders, regizor de trei ori…

- „Foxtrot”, care exploreaza pierderea si datoria militara cu care se confrunta o familie israeliana, este programat sa deschida, pe 13 martie, Festivalul de Film Israelian din Paris. Filmul a fost recompensat cu Leul de Argint, Marele Premiu al juriului, la cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film…

- Filmul '120 Battements par minute', in regia lui Robin Campillo, a fost luni seara marele triumfator la cea de-a 23-a editie a Premiilor Lumiere ale cinematografiei franceze, acordate de presa straina si considerate echivalentul francez al Globurilor de Aur, relateaza marti agentiile EFE…

- Filmul „The Bookshop”, regizat de Isabel Coixet, este marele castigator a celei de-a 32-a Gale a Premiilor Goya 2018 care a avut loc sambata seara, la Madrid, fiind recompensat cu premiul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor si cel mai bun scenariu adaptat, informeaza variety.com.

- Filmele "120 battements par minute", o fresca despre primii ani ai epidemiei de SIDA in Franta, si "Au revoir la-haut", o adaptare cinematografica a unui roman dedicat Primului Razboi Mondial, au primit miercuri cate 13 nominalizari la premiile Cesar, cele mai prestigioase recompense atribuite de…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan este invitatul de onoare al celei de a doua editii a American Independent Film Festival. El va prezenta in premiera in Romania cel mai recent film al sau, biopic ul "I, Tonya", in regia lui Craig Gillespie, film cu trei nominalizari la Oscar, un Glob de Aur si…

- Cantaretul Bruno Mars a castigat sapte trofee la cea de-a 60-a editie a galei premiilor Grammy, inclusiv la categoriile cel mai bun album al anului, cel mai bun cantec al anului si inregistrarea anului.

- Cantaretul britanic Sting, primul artist care a sustinut un concert in sala Bataclan dupa atacul terorist comis la Paris in noiembrie 2015, va fi presedintele de onoare al celei de-a 33-a editii a galei Victoires de la musique, informeaza lexpress.fr. Artistul britanic viziteaza foarte des Franta. Sting…

- Actorul Casey Affleck s-a retras din lista prezentatorilor galei Oscar 2018, unde urma sa inmaneze trofeul categoriei "cea mai buna actrita in rol principal", scrie Variety. Un reprezentant al Academiei de film americane a confirmat joi retragerea lui, scrie adevarul.ro.

- Warner Bros. prezinta doua noi clipuri din Tomb Raider, filmul care va debuta in cinematografe pe 16 martie. In rolul Larei Croft se va afla Alicia Vikander, posesoare a unui Oscar. Povestea o va arunca pe Lara intr-o insula mistica, unde trebuie sa iși salveze tatal din mainile unei bande de mercenari…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre…

- Caștigatorul a trei premii Oscar are un fiu de 22 de ani care ii seamana perfect! Gabriel-Kane, pe numele sau, este un tanar model, cu aspirații inalte, pe care am avut ocazia sa-l vedem la prezentarea de moda Dior, din cadrul Saptamanei Modei de la Paris. Gabriel și tatal sau, celebrul actor Daniel-Day…

- Regizorul trilogiei "Lord of the Rings", Peter Jackson, lucreaza la un film 3D despre Primul Razboi Mondial, relateaza luni agentia britanica Press Association. Regizorul laureat al premiului Oscar a restaurat inregistrari de arhiva de 100 de ani, dintre care unele nu au fost vazute niciodata,…

- Filmul „120 BPM/batai pe minut”, propunerea Frantei pentru premiile Oscar 2018, in regia lui Robin Campillo, spune povestea unei lupte febrile pentru trezirea membrilor societatii cu privire la problemele grave care o inconjoara, in cazul de fata SIDA. Un film educativ si emotionant, filmul lui Campillo

- Pelicula "In the Fade", semnata de regizorul german Fatih Akin, a fost desemnata joi cel mai bun film strain la ceremonia de decernare a Critics' Choice Awards, informeaza vineri DPA. Thriller-ul a mai concurat la aceasta categorie cu satira suedeza recompensata cu Palme d'Or "The…

- Actorul si umoristul Manu Payet va fi maestru de ceremonie, dupa ce anul trecut a fost Jerome Commandeur. In 1995, Vanessa Paradis a oferit unul dintre cele mai frumoase momente ale Festivalului de Film de la Cannes cand a cantat faimoasa melodie "Tourbillon de la Vie" din filmul "Jules et Jim" incheind…

- Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes 2016, a concurat cu „Faces Places", de Agnes Varda, si „120 Battements par minute", de Robin Campillo, potrivit nationalsocietyoffilmcritics.com. Lungmetrajul…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

- Adrien Brody, actorul american laureat cu premiul Oscar, a venit in Romania pentru prima data pentru a asista la proiecția noului sau film, „Bullet Head. Capcana mortala“, in care joaca și Alexandra Dinu, de altfel singura prezența feminina din film. Proiecția „Bullet Head. Capcana mortala“ a avut…

