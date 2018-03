Premiile Cesar 2018: Cineastul Albert Dupontel, desemnat cel mai bun regizor

Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "120 Battements par minute”, de Robin Campillo, a fost desemnat cel mai bun film, vineri seara, la cea de-a 43-a gala de decernare a premiilor Cesar, cele mai importante distinctii din cinematografia franceza, care a avut loc la sala de spectacole Pleyel din Paris.

- Filmul "120 battements par minute", regizat de Robin Campillo, a fost marele castigator la gala de decernare a premiilor Cesar 2018, organizata vineri seara la Paris, unde aceasta pelicula, o fresca a luptei contra epidemiei de SIDA, s-a impus la sase categorii de premii, informeaza AFP. Cea de-a 43-a…

- Pelicula "120 battements par minute" a castigat sase trofee, impunandu-se inclusiv la categoria "cel mai bun film", la gala de decernare a premiilor Cesar, organizata vineri seara la Paris. Prezentam mai jos lista completa a trofeelor decernate la cea de-a 43-a editie a premiilor Cesar. Cel mai bun…

- Lungmetrajul "120 battements par minute", regizat de Robin Campillo, a castigat premiul Cesar la categoria "cel mai bun film" vineri seara, la cea de-a 43-a gala de decernare a celor mai prestigioase trofee atribuite de industria cinematografica franceza, informeaza contul de Twitter al postului…

- Jeanne Balibar a fost recompensata cu premiul Cesar pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Barbara", vineri seara, la Paris, la cea de-a 43-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La aceasta categorie…

- Swann Arlaud a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun actor in rol principal gratie interpretarii sale din filmul "Petit Paysan", vineri seara, la Paris, la cea de-a 43-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La aceasta categorie au fost…

- Lungmetrajul "Loveless", regizat de Andrey Zvyagintsev, a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun film strain vineri seara la cea de-a 43-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. …

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.…

- Ceremonia decernarii Premiilor Cesar, ajunsa la editia cu numarul 43, are loc in ziua de 2 martie, potrivit http://www.academie-cinema.org. Evenimentul se desfasoara la Salle Pleyel din Paris. La categoria Cel mai bun film, concureaza sase pelicule: ”Barbara”, drama regizata de Mathieu Amalric; ”Petit…

- Lidera partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in…

- Comisia Europeana propune instituirea unei taxe pe cifra de afaceri intre 1% și 5% pentru giganți ai internetului precum Google, Facebook și Amazon, acuzați in dese randuri ca nu iși platesc in mod corect darile la buget. Servicii precum Uber și Airbnb intra sub incidența masurii, dar nu și asupra Netflix,…

- Pe 17 februarie în beciurile Cricova va avea loc a doua ediție a Underland Wine&Music Fest. Acest eveniment va fi însoțit de o mare sarbatoare, la care ​te​ invita și ​te​ așteapta toți locuitorii minunatului orașel subteran Underland! Îți prezentam 10 motive…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- "120 battements par minute", "Au revoir la-haut" si "Barbara" se numara printre lungmetrajele nominalizate la premiul Cesar pentru cel mai bun film, a anuntat, miercuri, la Paris, L'Academie des Arts et Techniques du Cinema, care decerneaza...

- Filmele "120 battements par minute", o fresca despre primii ani ai epidemiei de SIDA in Franta, si "Au revoir la-haut", o adaptare cinematografica a unui roman dedicat Primului Razboi Mondial, au primit miercuri cate 13 nominalizari la premiile Cesar, cele mai prestigioase recompense atribuite de…

- Filmele "120 battements par minute", o fresca despre primii ani ai epidemiei de SIDA in Franta, si "Au revoir la-haut", o adaptare cinematografica a unui roman dedicat Primului Razboi Mondial, au primit miercuri cate 13 nominalizari la premiile Cesar, cele mai prestigioase recompense atribuite de…

- "120 battements par minute", "Au revoir la-haut" si "Barbara" se numara printre lungmetrajele nominalizate la premiul Cesar pentru cel mai bun film, a anuntat, miercuri, la Paris, L'Academie des Arts et Techniques du Cinema, care decerneaza prestigioasele trofee.

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian. "Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia in special urgenta asigurarii…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP.vPaul Bocuse s-a stins din viata in celebrul sau "han",…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atâta maiestrie în întreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sâmbata pe Twitter de ministrul francez de interne Gérard Collomb si citat de AFP. Paul…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP. Paul Bocuse s-a stins din viata in celebrul…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din UE, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii, care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza Reuters, care citeaza BBC si The Daily Telegraph. Potrivit Agerpres,…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza Reuters, care citeaza BBC si The Daily Telegraph.…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a incheiat joi seara o alianta cu dreapta suveranista pentru alegerile din 4 martie, potrivit unui mesaj al sau pe Twitter, relateaza AFP. ''Tocmai am semnat impreuna cu Matteo Salvini si cu Giorgia Meloni programul electoral de…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- O pisica pierduta s-a reunit cu stapanii sai dupa ce a fost gasita pe peronul unei gari din Franța de un controlor caruia i s-a facut mila de ea și a luat-o in tren. Barbatul a postat pe Twitter fotografii cu pisica pe nume Noisette și in cele din urma a fost contactat de stapanii acesteia, scrie Closer.fr.…

- Potrivit statisticilor, numarul celor care si-au pierdut viata in accidentele auto a crescut constant, de la 3.200 in 2013, la aproape 3.500 in 2016, in Franta. Sase din zece soferi francezi se opun unei astfel de modificari a Codului Rutier. De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula…

- Administrarea regulata a ibuprofenului, un medicament utilizat in mod obisnuit contra durerilor sau a starilor febrile, poate dauna fertilitatii masculine, conform unui studiu recent, citat de AFP. “Atentie la consumul sustinut de ibuprofen la om”, a concluzionat o echipa de cercetatori din cadrul Institutului…

- Presa din Anglia și Franța anunța ca Manchester United și PSG s-au ințeles pentru transferul lui Lucas Moura, fotbalist care și-a dat și el acordul pentru a juca in Premier League. Canal + și Daily Star anunța ca Manchester United va plati 25 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Lucas Moura, brazilian…

- Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes 2016, a concurat cu „Faces Places", de Agnes Varda, si „120 Battements par minute", de Robin Campillo, potrivit nationalsocietyoffilmcritics.com. Lungmetrajul…

- Lungmetrajul „Bacalaureat” al lui Cristian Mungiu a fost desemnat, sambata seara, cel mai bun film intr-o limba straina de catre National Society of Film Critics.Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film…

- Astfel, in timp ce utilizatori ai retelei de socializare Twitter au creat hashtagul #InventYourFakeNews, parlamentari ai opozitiei franceze avertizeaza asupra riscurilor fata de libertatile cetatenesti, iar unii experti sunt de parere ca o astfel de lege nu este cel mai bun instrument pentru atingerea…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- "Statele Unite urzesc in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar comploturi judiciare, ci si economice", a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul. El urmeaza sa efectueze vineri o vizita in Franta, unde se intalneste, la Paris, cu omologul sau francez Emmanuel Macron.

- Este vorba despre emisiunea "Zece pentru Romania", difuzata la Realitatea TV, pe vremea lui Sorin Ovidiu Vintu. O ediție a emisiunii costa aproximativ 400 000 de euro. Mihai Tatulici spune ca la costul foarte mare al ediției contribuiau și sumele ce trebuiau platite pentru invitații de marca.…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite care cerea anularea recunoasterii de catre presedintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto. Ceilalti membri ai ONU votasera in favoarea rezolutiei.…

- Componentele selectionatei feminine de handbal a Frantei, care au cucerit duminica titlul mondial in fata Norvegiei (23-21), au fost primite luni la Palatul Elysee, de presedintele Emmanuel Macron, informeaza presa Federatia franceza de handbal (FFH), pe contul sau de Twitter. Seful statului…

- Didier Drogba, ajuns la 39 de ani, a facut o schimbare radicala de look și i-a lasat cu gura cascata pe cei peste 1,42 de milioane de urmaritori de pe Twitter. Ivorianul, actualmente fotbalist și investitor al echipei americane Phoenix Rising, a postat un selfie care a strans imediat peste 3.000 de…

- O coliziune intre un tren si un autobuz scolar, la Millas (Pyrenees-Orientales), s-a soldat cu patru morți si mai multi raniti, a declarat joi jandarmeria pentru AFP. UPDATE 19:21 Patru persoane au decedat in urma accidentului feroviar Potrivit presei franceze, patru persoane au decedat in urma accidentului…

- Un feribot cu peste 300 de persoane la bord a acostat in portul Calais din cauza vremii nefavorabile de pe Canalul Manecii. Vasul a plecat spre Denvor, Marea Britanie, dar nu a apucat sa se indepareteze prea mult de portul de plecare, scrie Daily Express. Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu…

- Cea mai scumpa opera de arta vanduta la o licitație, tabloul Salvator Mundi de Da Vinci va fi expus la Luvru Abu Dabi, anunța BBC News. Muzeul din Emiratele Arabe va fi gazda picturii vechi de 500 de ani, care il reprezinta pe Iisus Hristos și care este considerata opera lui Leonardo da Vinci. Luvru…