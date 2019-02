Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Roma", regizat de cineastul mexican Alfonso Cuaron si produs de platforma de streaming video Netflix, a castigat premiul BAFTA la categoria "cel mai bun film" la cea de-a 72-a gala de decernare a premiilor atribuite de British Academy of Film and Television Arts, potrivit AFP. Peliculele…

- Thelma Schoonmaker, colaboratoare a lui Martin Scorsese, de trei ori premiata cu Oscar, va primit cea mai inalta distinctie onorifica acordata de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), la gala din 10 februarie.

- Thelma Schoonmaker, colaboratoare a lui Martin Scorsese, de trei ori premiata cu Oscar, va primit cea mai inalta distinctie onorifica acordata de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), la gala din 10 februarie, relateaza News.ro.Schoonmaker, premiata cu Oscar pentru montajul…

- La aceasta categorie au fost selectate: „Black Panther", „BlacKkKlansman", „Bohemian Rhapsody", „The Favourite", „Green Book", „Roma", „A Star is Born" si „Vice". In 2018, „The Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, s-a impus la aceasta categorie. Nominalizarile pentru cele 24 de categorii…

- 'Green Book' a obtinut trofeul Darryl F. Zanuck pentru cel mai bun film, la gala Premiilor Sindicatului Producatorilor din SUA (Producers Guild Awards - PGA), care s-a desfasurat sambata seara in orasul Los Angeles, relateaza agentiile EFE si Reuters. Filmul, avandu-i ca protagonisti…

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.„The Favourite” a fost selectat la 12 categorii…

- In noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, a avut loc cea de-a 76-a ediție a galei Globurilor de Aur, iar audiența a fost in ușoara scadere fața de anul trecut. Gala Globurilor de Aur 2019 a fost urmarita de peste 18 milioane de telespectatori Audiența galei Globurilor de Aur 2019 a fost in ușoara…

- Lungmetrajul "Green Book", cu Viggo Mortensen, regizat de Peter Farrelly, a fost desemnat cel mai bun film al anului 2018 de prestigioasa asociatie newyorkeza National Board of Review (NBR), informeaza Variety, potrivit Mediafax.Premiile oferite de National Board of Review, o asociatie ce…