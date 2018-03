Stiri pe aceeasi tema

- Capital TV, emisiune economica realizata de Claudiu Șerban și difuzata Romania TV, a fost desemnata cea mai buna emisiune de educație financiara din 2017. Premiul a fost primit de Claudiu Șerban in cadrul galei EduFin, ținuta la Palatul Parlamentului și organizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obiectivul principal al Congresului partidului este adoptarea unui document care sa cuprinda si un plan de dezvoltare pe termen lung a Romaniei. „Am avut o discutie cu colegii, ieri si azi. Am spus de la Comitetul Executiv in care am…

- Președintele CJ Vrancea Marian Oprișan a lansat luni, la Palatul Parlamentului, un atac fara precedent la adresa lui Codrin Ștefanescu, catalogandu-l „nebun”. Totodata, Marian Oprișan a dezmințit informațiile aparute in presa, potrivit carora in PSD ar fi un razboi.„Razboi crunt in PSD, unii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu are de gand sa propuna sau sa sustina prelungirea mandatului presedintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani. "Eu nu am auzit despre aceste discutii in PSD. Eu nu am de gand sa propun sau sa sustin o astfel de modificare a mandatului presedintelui",…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA). Tarifele de referinta au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie independenta – Deloitte Audit SRL – in functie de: categoriile de vehicule (autoturisme, autovehicule…

- Tinerii antreprenori, cu o idee de proiect inovatoare in domeniul digital, se pot inscrie in cursa pentru premiile Be an Innovator, in valoare totala de 14.000 de euro, acordate de BearingPoint. Firma de consultanța din domeniul managementului și tehnologiei incurajeaza, din nou, studenții sa participe…

- Cam o treime din numarul politelor emise de intermediarii in asigurari sunt polite RCA emise numai pe o luna, iar tendinta este una de crestere a numarului acestora. Frecventa daunei pe politele incheiate pe perioade scurte a crescut, punand astfel presiune pe pret, dupa cum spun brokerii de asigurari,…

- Printr-o declarație comuna lansata in 12 februarie 2018, ESMA, EBA și EIOPA, trei autoritați financiare europene, trag un semnal de alarma asupra riscurilor foarte mari la care se supun cumparatorii de monede virtuale, anunta Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru…

- Regulamentul de functionare al Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost modificat prin ordinul presedintelui Dumitru Chirita nr 24, publicat in Monitorul Oficial la 30 ianuarie, iar modificarile sunt in esenta doua: se mai fac angajari pe salarii imense iar Autoritatea intra si…

- Președintele PSD Liviu Dragnea face precizari despre salariile din Romania, dupa ce funcționarii publici s-au plans de faptul ca vor avea salarii scazute din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Întrebat de jurnaliști la Palatul Parlamentului dacă i se pare normal…

- Soferii pot sa verifice si online, de acum inainte, clasa bonus/malus pentru masinile asigurate prin RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara a lansat, recent, o aplicatie prin care aceste informatii pot fi obtinute direct din fata calculatorului.

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca în urmatoarele doua saptamâni parlamentarii ALDE vor definitiva proiectul de lege privind funcționarea comisiilor parlamentare de ancheta și cel privind înființarea Autoritații

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminca, dupa ședința grupurilor parlamentare PSD și ALDE, ce a avut loc la Palatul Parlamentului, ca printr-o relatie „solida” Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania” si se va castiga „lupta cu statul paralel”.

- Proiectul de Lege pentru transpunerea Directivei europene privind distributia de asigurari (IDD) se afla la Ministerul Finantelor Publice, in procedura de avizare interministeriala, netranspunerea acesteia la timp conducand automat la initierea procedurii de infringement, potrivit informatiilor furnizate…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se pregatește sa faca o serie de schimbari importante pe piața RCA. Șoferii “periculoși” ar urma sa plateasca polițe mai scumpe, iar cei prudenți s-ar putea bucura de reduceri mari ale tarifelor.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pus la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA, conform unui comunicat al ASF, preluat de Agerpres. Instrumentul poate fi utilizat accesand…

- COMUNICAT DE PRESA Aplicatie online pentru identificarea clasei de bonus-malus Bucuresti, 22 ianuarie 2018 – Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus…

- City Insurance face publice astazi rezultatele preliminare ale anului 2017, o analiza clara a creșterii companiei și a respectarii promisiunilor fața de clienții și partenerii sai. ● Numarul de contracte incheiate: 4.877.239 ● Totalul dosarelor de daune instrumentate: 110.696 ● Volumul plații…

- Companiile listate vor fi afectate MiFID II, fiind obligate sa-si achizitioneze un identificator electronic (cod LEI), fara de care tranzactionarea acestora nu va mai fi permisa, sustine Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o declaratie transmisa, vineri,…

- In conditiile in care populatia Romaniei este din ce in ce mai imbatranita si se trag semnale de alarma ca, in cativa zeci de ani, nu mai are cine sa ne plateasca pensia de la stat - Pilon I, in conditiile in care contributia la pensia obligatorie - Pilon II se reduce incepand cu anul viitor la 3,75%…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea. Pretul de cumparare din oferta este de 0,935 lei/actiune, cu 4,8% peste valoare la care actiunile FP au inchis sedinta de miercuri.…

- Misu Negritoiu, fost sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) si fost CEO al ING Bank, a devenit senior advisor in cadrul EY Romania, una dintre cele mai mari firme de consultanta si audit din piata locala, parte a BIG4.

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dat anul acesta cea mai mare amenda din istoria institutiei, a trecut de la tarife plafonate la RCA la tarife de referinta si a schimbat presedintele, în prezent institutia fiind condusa de Leonardo Badea. Scandalul nationalizarii pensiilor private,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța vasilescu, a fost casatorita, insa a ajuns la divorț. Fostul partener de viața al acesteia n-a stat prea mult pe ganduri și și-a refacut viața. Lia Olguța Vasilescu, care a trecutr prin transformari uluitoare de look de-a lungul anilor , este o politiciana romana, membra…

- "Implicarea presedintelui - am spus-o care este. El patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele…

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat joi ca nu a auzit cand senatorul USR Florina Presada ar fi fost injurata de senatorul PSD Liviu Brailoiu, ci doar cand parlamentarul social-democrat i-ar fi urat "La multi ani!" colegei sale de la USR. "Nu l-am auzit, imi pare rau. Eu am auzit…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta "parerea dansului vizavi de Guvern" adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern.…

- O tranzactie de aproximativ 86 de milioane de lei cu actiuni Fondul Proprietatea, echivalentul a 1,1% din capitalul social al fondului, a animat astazi dupamasa bursa de la Bucuresti care aparent intrase in perioada sarbatorilor de iarna. Tranzactia a fost realizata la pretul de 0,867 lei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara isi exprima profundul regret pentru disparitia prematura, in cursul noptii trecute, a domnului Nicolae Eugen Crisan, Director general adjunct al Fondului de Garantare a Asiguratilor. Membrii Consiliului si toti fostii colegi din ASF sunt alaturi de familia domniei…

- Administratorul Fondului Proprietatea a depus o solicitare la Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru avizarea celui de-al noualea program de rascumparare de actiuni si a numit firma Wood&Company Financial Services in calitate de intermediar al ofertei publice. Prin aceasta oferta,…