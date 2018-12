Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de extrema dreapta din Spania, Vox, a obtinut duminica 12 locuri in cadrul alegerilor din Andaluzia și ar putea sa ajunga un regizor in regiune, in primul succes electoral pentru extrema dreapta de la revenirea țarii la democrație la sfarșitul anilor '70, relateaza Reuters preluata de mediafax.…

- Lungmetrajul de debut al Adinei Pintilie, „Nu ma atinge-ma”, premiat cu Ursul de Aur la Berlinala de anul acesta, a fost nominalizat la categoria „European Discovery” a premiilor Academiei de Film Europene (European Film Awards, EFA), unde „Cold War”, „Border” si „Dogman” au primit cele mai multe selectii.

- Marius Pieleanu considera ca din toate scandalurile actuale, dosarul lui Calin Popescu Tariceanu, audierea lui Carmen Iohannis in dosarul retrocedarilor, dar și atacul la PSD, caștigator este Dacian Cioloș. „Pentru domnul Cioloș se pare ca se aliniaza astrele. Are toate motivele din lume sa…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a emis un cod portocaliu de fenomene meteorologice severe pentru data de 30 octombrie in Comunitatea Autonoma Andaluzia - provinciile…

- Actorul și regizorul britanic Ralph Fiennes va primi premiul de excelența in cinematografie din partea Academiei de Film Europene (EFA) la gala de anul acesta, care va avea loc pe 15 decembrie, la Sevilla, in Spania, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Cel mai recent film regizat de Ralph…

- Nationala de fotbal a Angliei a invins, la Sevilla, Spania cu 3-2 intr-o partida din grupa a 4-a, a Ligii A din Liga Natiunilor. Echipa pregatita de Gareth Southgate a facut spectacol in prima repriza a meciului ce s-a jucat pe stadionul Benito Villamarin.

- Selectionerul nationalei Angliei, Gareth Southgate, s-a declarat nemultumit ca Premier League a inceput "atat de devreme" dupa Cupa Mondiala, ceea ce a facut ca fotbalistii sa aiba de suferit, relateaza BBC. Noul sezon din Premier League a inceput pe 10 august, la 26 de zile dupa finala…