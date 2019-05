Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului de tenis de Mare Slem de la Wimbledon au marit fondul de premiere pana la 38 de milioane de lire sterline.Este cu 11,8 la suta mai mult decat in ultima editie a competitiei din Marea Britanie.

- ​Antreprenorii, studeții și alte persoane cu competențe IT pot câștiga unul dintre cele 3 premii a câte 5.000 de euro puse la bataie la un hackaton de tehnologii în domeniul sanatații, care va avea loc la București, pentru care se fac înscrieri online. Citește mai departe…

- In 2019, competiția se va desfașura in perioada 6-9 iunie, dar fata de editiile precedente a urcat o treapta in clasificarea UCI. Uniunea Ciclista Internaționala a incadrat Turul Bihorului la categoria 2.1. „Asta inseamna ca se asigura un standard superior de organizare și ca Oradea și județul…

- Cheile Nerei Mountain Bike & Trail Run este un concurs destinat in principal sportivilor amatori. Competiția va incepe sambata, 8 iunie, la Sasca Romana, in județul Caraș-Severin, unde va avea loc competiția de mountain bike, iar duminica, 9 iunie, in același loc, va avea loc competiția…

- Organizatorii de la Roland Garros au anunțat, joi - într-un comunicat de presa remis redacției HotNews.ro, ca ediția din 2019 a Grand Slam-ului parizian va avea premii totale în valoare de €42.661.000. Adica o creștere de 8% fața de banii oferiți în 2018.Marii câștigatori…

- Cea de-a XII-a ediție a Festivalului Concurs de Muzica Populara pentru Tineri Interpreti „Flori in Tara Barsei” va avea loc in perioada 23-24 martie, la Centrul Cultural Reduta, fiind organizat cu sprijinul Consiliului Judetean Brasov. Concursul se adreseaza tinerilor interpreti de muzica populara din…

- Academia de film americana a anunțat categoriile de premii Oscar care vor fi decernate in pauzele publicitare, in condițiile in care durata galei a fost redusa cu o jumatate de ora, la trei ore, potrivit The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.Categoriile vizate sunt "cea mai buna imagine",…

- Ziua indragostiților – Valentine’s Day va fi marcata intr-un mod special la Aqualand Deva. Joi, 14 februarie 2019, conducerea complexului acvatic a pregatit pentru indragostiți un eveniment cu multe surprize dar și premii. Cuplurile vor avea parte de o atmosfera de vis: baloane…