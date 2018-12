Elevii inscriși la Clubul Copiilor Sector 1 care au obținut rezultate deosebite la diferite concursuri, in anul școlar 2017-2018, au fost premiați joi, 6 decembrie 2018, de catre Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes (Calea Plevnei nr. 38-40). In cadrul festivitații, au fost recompensați elevii care au participat la diverse concursuri naționale, organizate și desfașurate in țara, in anul școlar 2017-2018, in mai multe domenii precum: informatica, gimnastica aerobica și ritmica, teatru, fotbal, muzica.…