Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 475.062 de castiguri in valoare totala de peste 74,61 milioane de lei (peste 15,75 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 58.677 de castiguri,…

- In luna iunie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 475.062 de castiguri in valoare totala de peste 74,61 milioane de lei peste 15,75 milioane de euro , dupa cum urmeaza: La jocul Loto 6 49 s au inregistrat 58.677 de castiguri, in valoare totala de peste…

- In luna mai a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 539.610 castiguri in valoare totala de peste 106,67 milioane de lei (peste 22,46 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 76.661 de castiguri,…

- Loteria Romana organizeaza duminica, 19 mai 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 mai 2019, Loteria Romana a acordat 13.192 de caștiguri, in valoare totala de 625.427,58 lei. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 19 mai…

- In luna aprilie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 549.884 de castiguri in valoare totala de peste 85,57 milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro), dupa cum urmeaza: Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 99.736 de castiguri, in valoare…

- Rezultatele tragerilor Loto din 9 mai 2019 le poate aduce jucatorilor premii substanțiale. Loteria Romana a pus in joc premii mari la noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele extrase joi, 9 mai 2019: Joker: 26, 17, 1, 8, 33 / 17 Loto 5 din 40: 36, 3, 14,…

- In luna aprilie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 549.884 de castiguri in valoare totala de peste 85,57 milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 99.736 de castiguri,…

- Rezultatele tragerii Loto 6/49 din 5 mai 2019. Duminica, 5 mai 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 2 mai 2019, Loteria Romana a acordat 10.070 caștiguri, in valoare totala de 628.621,45 lei. Rezultatele tragerii…