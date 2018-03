Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei – 20 martie și a Zilei Mondiale a Poeziei – 21 martie, Școala Gimnaziala „Eugen Ionescu“ din Slatina organizeaza, in parteneriat cu alte instituții, a VIII-a ediție a concursului de recitari in limba franceza, ...

- Simona Halep a fost vesela dupa ce a trecut in minimum de seturi de chinezoaica Qiang Wang (55 WTA), devenind prima jucatoare calificata in sferturi si ajungand la un bilant fantastic in 2018: 17 victorii, 1 esec.

- SUCCES… Vasluiul va fi reprezentat de 28 de elevi la Olimpiadele de Limbi Moderne. Cei mai multi sunt la limba franceza, acolo unde opt elevi au reusit sa obtina intre 91 si 97 puncte si sa se califice la faza nationala. De asemenea, la italiana s-au calificat sase elevi, la spaniola – patru elevi,…

- Primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a anunțat ca pe 7 martie a semnat trei contracte de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala pentru proiecte privind unitați școlare. El a spus ca un proiect prevede reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național „Dragoș…

- Mesaje 8 Martie 2018. Pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua femeii). In aceasta zi se comemoreaza atat realizarile sociale, politice si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi fac inca simtita prezenta in multe parti ale…

- Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara „Tehnologii” și Concursurile pe meserii – etapa județeana – s-au desfașurat in perioada 24 februarie – 2 martie 2018 in șapte centre de concurs din județ. La competiție au participat: – 75 de elevi din clasele de invațamant liceal XI-XII, pentru domeniile…

- ECOTIC demareaza campania "Orase Curate", campanie dedicata colectarii echipamentelor electrice si electronice uzate din mediul urban. In 2018, campania debuteaza in orasul Galati, cu sprijinul Ministerului Mediului, Primariei Galati, Agentiei pentru Protectia Mediului Galati, ECOSAL, Companiei Apa…

- ISJ Dolj a facut, in urma cu putin timp, cateva precizari cu privire la organizarea și desfașurarea Olimpiadelor școlare, etapa județeana, in data de 03.03.2018. Acestea se vor desfasura conform programarii și precizarilor MEN, incepand cu ora 07.00. Cele 8 ...

- Felicitari de 8 martie. 8 Martie 2018 -Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii, este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atât realizarile sociale, politicile și condițiile economice

- Un adolescent din Gorj, suparat ca elevii din alte județe nu trebuie sa mearga la școala, a trimis un mesaj pompierilor prin care i-a rugat sa suspende cursurile și in județul lui. Cei de la ISU i-au raspuns baiatului. Pompierii au reamintit faptul ca educația este cea mai puternica arma iar in cele…

- Alesii locali suceveni au aprobat joi, in sedința de Consiliu Local, cuantumul burselor scolare de care vor beneficia in 2018 elevii unitaților de invațamant din municipiul resedința de județ.Acestia pot beneficia de patru categorii de burse: de performanța, in valoare de 100 lei, de merit - 80 de ...

- Ieri au aparut și primele detalii cu privire la cea de a cincea ediție a Esports Championship Series, o competiție care, pana acum, a avut fonduri de premii destul de mari. Ediția de anul acesta se va desfașura in perioada 8-10 iunie, la Londra, va alinia la start opt echipe și va avea un…

- Sute de elevi din 79 de scoli ale judetului au fost premiati pentru desenele realizate in cadrul concursului “Consumul de lapte in ochii elevilor”, ce s-a desfasurat la finele lunii ianuarie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Salaj, la concurs au participat peste 11.000 de elevi…

- Ca Delia este una dintre cele mai tari artiste de la noi nu mai este de mult timp un secret. Sa mai spunem ca fanii juratei X Factor asteapta cu nerabdare fiecare poza noua de pe Instagram sau Facebook?

- Elevii claselor gimnaziale și liceale sint indemnați sa participe la concursul național de creație „Scrisoare mamei”. Scrisorile, in format electronic, pot fi trimise la adresa de e-mail: scrisoaremamei@gmail.com (limba de stat), pismomame2015@gmail.com (limba rusa), pina pe data de 25 februarie, transmite…

- Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) reia apelul public pentru selectia cadrelor didactice in vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale scolare pentru clasele I-VI, anuntand ca valorile nete ale onorariilor primite pentru evaluarile…

- Competitia scolara se va desfasura joi, pe data de 22 martie, de la ora 12.00, la Filiala „Ion Creanga" a Bibliotecii Judetene de la Casa de Cultura a Sindicatelor. Tema din acest an a concursului de cultura generala este „Apa in natura: Dunarea", fiind formulate 30 de intrebari din geografie, istorie,…

- V-ați pregatit pentru Valentine’s Day 2018? Pe langa cadourile pe care le alegeți cu grija pentru jumatațile voastre, trebuie sa va gandiți din timp și la cele mai frumoase ținute care sa va puna in valoare și care sa va asigure o apariție de excepție pe 14 februarie. Nu puteți da greș daca alegeți…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a publicat calendarul desfașurarii olimpiadelor și concursurilor, etapele județene și naționale. La cateva dintre ele locul de desfașurare este in curs de stabilire. Nr.crt. Olimpiada scolara pe domeniu/Concursul Locul de desfasurare faza judeteana Data faza judeteana …

- Patru etape nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare vor fi gazduite de judetul Alba, in 2018. Alba Iulia va reuni elevii calificati la faza nationala a Olimpiadei de Istorie, in perioada 2-6 aprilie. Tot la Alba Iulia se desfasoara etapa nationala a Concursului de fizica si chimie pentru…

- Olimpiada Nationala de Astronomie și Astrofizica, gazduita in acest an de orașul Gura Humorului, s-a incheiat luni, 5 februarie, in cadrul competiției elevii suceveni obținand rezultate deosebite.Lotul județean alcatuit din zece elevi s-a intors cu un premiu I absolut, doua medalii de aur, ...

- Reprezentantii parintilor si ai elevilor spun ca in scoli exista o "delasare inadmisibila" fata de siguranta elevilor, precizand ca nu se iau masuri la nivelul unitatilor scolare, administratiei locale sau centrale. MEN nu a mai facut de cativa ani o statistica a cazurilor de violenta, mai sustin acestia.Citeste…

- "In scoli sunt multe lucruri care nu se respecta si nu se actioneaza. In unitatile scolare exista o stare de delasare inadmisibila. Sunt profesori care trec pe holurile scolilor si vad elevii care se injura, se imbrancesc si nu au niciun fel de reactie, sa ii intrebe pe copii cine sunt, de la ce…

- Noul ministru promite sa asigure "constructia si modernizarea a peste 2.500 de unitati scolare in urmatorii trei ani in conformitate cu programul de guvernare. Pana in anul 2020 in Romania nu vom mai avea unitati scolare fara autorizare ISU sau autorizare sanitara". "Fenomenul fuga dupa note cu ghilimele…

- La Odobești a fost implementata inca o etapa a programului „Odobești Smart City”. „Reintorși din vacanța de iarna toți elevii și profesorii au avut placuta surpriza de a beneficia de avantajele introducerii catalogului electronic și a internetului wireless in toate unitațile școlare…

- Din primavara aceasta, Antena 1 va oferi telespectatorilor sansa de a descoperi Romania asa cum nu au mai avut ocazia sa o vada pana acum. Show-ul ,,Ie, Romanie” va reda cele mai autentice peisaje, cele mai frumoase traditii si va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este de a intalni oameni talentati…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca la 159 de ani de la Unirea Principatelor in Romania avem 2.418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior. "La 159 de la Unirea Principatelor Romane avem 2.418 unitati scolare cu gruprile…

- In ultima vreme, noi, cei din miscarea unionista, suntem intrebati: „Voi sunteti ai lui Basescu?”. Cum, la inceputul acestei saptamani, fostul presedinte a ramas fara cetatenia Republicii Moldova si cum astazi sarbatorim Mica Unire consfiintita prin dubla alegere a lui Cuza, un raspuns se impune, chiar…

- Aceasta a fost a doua sesiune de consultatii stomatologice desfasurata in cadrul scolii, prima derulandu-se in data de 8 octombrie 2017, cand Colegiul Tehnic C.F. "Unirea" a jucat rol de institutie gazda pentru elevii celorlalte scoli din oras care s-au inscris pentru a fi consultati. "Pentru ca fiecare…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, o echipa completa, formata din trei medici stomatologi, trei asistenți și cinci reprezentanți voluntari din partea Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania, a oferit, pe parcursul a opt ore, consultații stomatologice gratuite, folosind un instrumentar de unica folosința,…

- Cursurile sunt suspendate vineri din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in 38 de unitati scolare din judetele Galati, Iasi, Prahova, Tulcea si Constanta, a informat Ministerul Educatiei Nationale. 'Vineri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate…

- O școala creativa, deschisa spre nou, este condiția obligatorie pentru un viitor de succes. Ințelegandu-și misiunea de instituție de invațamant cu profil extrașcolar, Palatul Copiilor Buzau a reușit sa obțina, anul trecut, peste o mie de premii la competițiile naționale și internaționale, avand mai…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba transmit cetatenilor cateva recomandari privind comportamentul ce trebuie adoptat la producerea de fenomenele meteorologice periculoase. Reamintim ca in judet sunt valabile atentionari meteorologice de Cod Portocaliu…

- Antonia a fost inclusa de o publicatie straina in top 100 cele mai frumoase femei din anul 2017, scrie click.ro.Ea a fost situata pe locul al 11-lea in clasament, surclasand-o pe Monica Bellucci, precum si pe actritele premiate cu Oscar Keira Knightley, Natalie Portman, Marion

- 105 candidați s-au inscris la concursurile pentru ocuparea posturilor de execuție vacante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba. Candidații sunt repartizați astfel: Ofițer specialist I – Achiziții Publice – 24 candidați; Ofițer specialist II – Inspecția de…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit aseara, la ora 21.09, in localitatea Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.E. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul…

- Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) organizeaza selectia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele școlare - faza județeana din anul scolar 2017-2018. Profesorii care elaboreaza propuneri de subiecte pe discipline (insoțite de baremele de evaluare și de notare) le vor transmite inspectorului…

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a publicat un raport de activitate pe sase luni de mandat, anuntand reusite precum stimularea invațamantului profesional dual, extinderea educației antreprenoriale, modificarea Legii educatiei si promovarea profesioniștilor in managementul educațional. Raportul sintetic…

- Pana in 17 ianuarie se cauta propuneri de subiecte pentru olimpiadele școlare din anul școlar 2017-2018. Selecția se face de catre Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE). ”Profesorii care elaboreaza propuneri de subiecte insoțite de baremele de evaluare și de notare le vor transmite inspectorului…

- La doua zile de la tragicul eveniment in urma caruia Alina Ciucu si-a pierdut viata, impinsa in fața trenului de Magdalena Șerban, o femeie in varsta de aproximativ 65 de ani a atacat o alta tanara la statia Unirea 2. Batrana a agresat-o si a amenintat-o cu moartea. A fost gasita de Politia Transporturi…

- Andreea Amza (17 ani) este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Tudor Vladimirescu“ din Targu Jiu, care este considerat unul dintre cele mai bune licee din judetul Gorj. Aceasta a reusit o performanta remarcabila: s-a calificat la trei etape nationale la discipinele lingvistica, stiinte ale pamantului…

- Ca in fiecare an, The Independent Critics realizeaza topul celor mai fumoase femei și celor mai chipeși barbați din lume. Anul acesta, Antonia a fost desemnata de critici ca fiind una dintre cele mai frumoase femei din lume, ea clasandu-se pe locul 11. Titlul pentru cea mai frumoasa femeie a fost caștigat…

- IDEI…Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a publicat o adresa prin intermediul careia cadrele didactice din judet sunt solicitate sa propuna subiecte pentru olimpiadele scolare. In aceasta perioada, Centrul National de Evaluare si Examinare organizeaza selectia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele…

- Duminica, 24 decembrie, in Ajun, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Craciun. Cu aceasta ocazie, a fost suplimentat fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza: Loto 6/49 - 100.000 de leiJoker - 50.000 de leiLoto…

- Lora este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar fanii o admira pentru diferite motive, nu doar pentru vocea fabuloasa. Urmarita de peste 1 milion de persoane pe Facebook, cantareața primește zilnic mesaje frumoase de la fanii ei, dar și mesaje șocante. O fana i-a declarat astazi ca o adora…

- Momente festive, colinde oferite de Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” și premii acordate sportivilor și elevilor de elita ai Maramureșului, așa a trecut dupa-amiaza zilei de azi la Consiliul Județean. Vreme de trei ore, intre 12:30 și 15:30, holul Palatului Administrativ a devenit neincapator…

- Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit in Romania, dar cum va fi promovat in strainatate? Este capabil statul roman sa faca un tur de forța in capitalele europene pentru a arata cum s-a facut Unirea și care este mesajul Bucureștiului legat de evenimentul istoric de acum o suta de ani? Cu cine vom colabora…

- În timpul regimului sovietic, fiecare elev era obligat sa vina la școala îmbracat în uniforma școlara si cu steluța de octombrel, cu cravata de pionier sau insigna de comsomolist. Depindea de vârsta elevului. A venit libertatea. A venit…