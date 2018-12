Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu 23 de persoane la bord si o Dacia 1300 in care se aflau sase persoane au fost implicate luni intr-un accident produs pe DN28B, drumul care leaga Botosani de Targu-Frumos. In urma impactului o femeie a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite. Accidentul s-a produs intre localitatile…

- Cel putin trei persoane au fost ucise luni si alte opt ranite in capitala afgana Kabul intr-o explozie produsa in apropiere de un protest la care participau sute de oameni, informeaza AFP si Efe, potrivit Agerpres.Potrivit Ministerului de Interne, explozia a avut loc in apropierea unui liceu…

- Zeci de oameni s-au adunat aseara la Teatrul Ginta Latina, unde a avut loc premiera spectacolului "Palaria Florentina", dupa piesa scriitorului francez Eugene Labiche. Elevii de la Centrul de Excelența in Transporturi au fost printre primii care au vazut comedia.

- Exercițiul „Seism 2018” a aratat, la mai bine de 24 de ore de la producerea cutremurului de 7,5 pe Richter, ca 2.098 persoane au murit, alte 3.912 sunt ranite, 7.250 sunt disparute, 30.000 sunt sinistrate și, in total, sunt 130.000 de persoane afectate, anunța IGSU. Bilanțul ar fi unul dramatic! La…

- Tragedie cumplita, noapte trecuta, pe o șosea din Dolj. Doi oameni au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat.Nenorocirea a avut loc intre localitațile Murta și Tamburești, pe drumul național 55, informeaza Romania TV. Șoferul, aflat la volanul unei mașini cu mulți cai putere,…

- Oameni inarmați cu pistoale și puști au omorat trei persoane și au ranit alte șapte vineri intr-o piața turistica din Ciudat de Mexico, a spus poliția, care a adaugat ca urmarește trei barbați imbracați ca mariachi și care au fugit pe motociclete, relateaza Reuters.

- Nu mai puțin de 60 de oameni au fost evacuati dintr-un bloc din Petrila, judetul Hunedoara, in care a izbucnit un incendiu. Sase persoane au ajuns la spital, din cauza intoxicatiei cu fum, scrie Mediafax.