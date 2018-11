Stiri pe aceeasi tema

- CONCURS…La Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad, se desfasoara editia a II-a a Bienalei Internationale de arta contemporana „N.N.Tonitza”. Manifestarea este realizata impreuna cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Consiliul Judetean Vaslui, Primaria Municipiului Barlad, Consiliul Local Barlad…

- PICASSO VINE LA BARLAD…In perioada 4 – 30 noiembrie la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad, se desfasoara editia a II-a a Bienalei Internationale de arta contemporaa „N.N.Tonitza”. Tema expozitiei – concurs este „Natiune-identitate-integritate-corporalitate”. Manifestarea este realizata impreuna cu Ministerul…

- Proiectul Asociatiei Tangaj Dance a urmat procedura de control si obtinere a avizelor interne din minister, a precizat luni Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) intr-un comunicat, dupa ce Asociatia Tangaj Dance a anuntat ca va actiona institutia in instanta pentru ca risca sa ramana cu…

- Legislatia incoerenta, subfinantarea si lipsa comunicarii cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale sunt principalele probleme cu care confrunta specialistii din domeniul patrimoniului arheologic din Romania in activitate, potrivit directorului general al Institutului National al Patrimoniului…

- Primaria Municipiului Ploiești organizeaza, in parteneriat cu Uniunea Elena din Romania și Ministerul Culturii și Identitații Naționale, cea de-a VI-a ediție a Festivalului “Alfabetul Conviețuirii”, care se va desfașura, in perioada 21-23 septembrie a.c., pe Bulevardul Independenței. Menit sa promoveze…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) lanseaza un apel catre institutiile din subordine, catre institutiile centrale si locale, dar si catre entitatile private din Romania, de a promova LOGO-ului Centenarului Marii Uniri si elementele de identitate vizuala ale acestuia prin difuzarea/…

- Zilele Europene ale Patrimoniului 2018 vor fi sarbatorite in Amfiteatrul Castrului Roman de la Porolissum, sambata, 8 septembrie, de la ora 19.30. Manifestarea organizata de catre Direcția Județeana pentru Cultura Salaj, in parteneriat cu Teatrul Național de Opereta ”Ion Dacian” din București, si finanțata…

- Asociatia Centrul Educational pentru Tineret Sighisoara (ibz) in parteneriat cu Guvernul Romaniei - Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI) si Consiliul Judetean Mures, organizeaza ProEtnica -Festival Intercultural Sighisoara, in perioada 22-26 august 2018. Festivalul va cuprinde momente de dans…