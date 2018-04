Stiri pe aceeasi tema

- Situația lacului din comuna Suhaia este departe de a fi rezolvata. Autoritațile incearca de aproape o saptamana sa impiedice ca debitul mare de apa sa rupa digurile lacului prin deversari controlate.

- A avut loc Sedinta Extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Membrii comitetului au analizat si dezbatut: – efectele alunecarilor de teren produse in localitatile Valeni Dambovita si Glodeni, – efectele fenomenelor hidrometeorolog-ice asupra infrastructurii locale, in perioada…

- Future Makers reprezinta un program educational de antreprenoriat ce cuprinde o competitie de idei de business orientate catre viitor. Acesta se adreseaza tinerilor cu varste cuprinse intre 20 si 29 de ani, ce vor avea acces la un ecosistem format din antreprenori de top si specialistii ai Forumului…

- Scenele cutremuratorare cu Dumitru Neculai​, un batran de 66 de ani, care a fost batut cu bestialitate la sfarsitul saptamanii trecute de doi tineri au facut inconjurul internetului. Trantit la... Source

- O delegație a Ministerului Educației condusa de domnul Valentin Popa-ministrul educației a avut o intalnire de lucru cu o delegatie a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei condusa de domnul Alexandru Cumpanașu in calitate de Președinte CNMR, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Tema fondurilor europene, fie ea pe orice domeniu, a fost indelung discutata și dezbatuta. Unele au suferit modificari, altele nu. Fondurile europene au starnit interes pentru agricultorii din Timiș, insa mulți dintre ei sunt nedumeriți de regulile impuse, ba mai mult iși doresc o simplificare a lor.…

- Caracterizata prin pierderea extinsa a masei musculare, aceasta problema de sanatate și-ar putea avea explicația, dar și rezolvarea, in modificarile survenite la nivelul sistemului nervos. O noua descoperire facuta de cercetatorii britanici poate contribui la cresterea sanselor de inversare a procesului…

- „Daca fac clic aici, in dreapta, ce se va intampla?" și „Cum pot structura fișierele pentru un site web?" Nerabdatori sa descopere acest nou „limbaj secret, dar foarte cool", Alexandru, Victor și alți 14 coderi abia așteapta ca urmatorul pas sa le fie explicat de mentorul lor, Rodica Ciorba.

- Premierul Viorica Dancila a precizat joi ca exista o echipa "foarte bine ancorata" la problemele create in urma conditiile meteo nefavorabile care au dus la inundatii in mai multe regiuni ale tarii, inclusiv la alunecari de teren la Valeni, Dambovita, si a anuntat ca va cauta solutii inclusiv la nivel…

- Calatoriile, arta, tehnologia, inelul de logodna sunt doar cateva dintre cheltuielile care, de cele mai multe ori, depașesc bugetul. Unde și cum le gasești, la un alt preț? Refolosește Cu alte cuvinte, nu fugi de licitațiile online , magazinele second-hand și produsele resigilate. Folosit nu inseamna,…

- Comisia Europeana a dat unda verde miercuri unui al doilea pachet financiar de 3 miliarde de euro pentru a ajuta Turcia sa primeasca refugiati sirieni pe teritoriul sau, asa cum a promis in urma cu doi ani in cadrul controversatului acord migratoriu incheiat cu Ankara, informeaza

- Comisia Europeana face primii pași spre implementarea programului prin intermediul caruia intre 20.000 și 30.000 de tineri din Uniunea Europeana vor primi un bilet de tren gratuit, in ziua in care implinesc 18 ani, pentru a calatori timp de o luna in 30 de țari europene. Potrivit Euronews, Bruxelles-ul…

- Animalele de companie ofera iubire neconditionata si-i ajuta pe copii sa dezvolte abilitati sociale puternice. Cei mici vor invata care sunt nevoile acestuia si vor deveni in timp mult mai responsabili.

- Utilizatorii de internet cauta soluții ca sa scape de dependența pe care o creaza facebook și instagram și cauta soluții noi la toate aceste rețele de socializare. In ultima saptamana, Vero este rețeaua de socializare pe care o urmarește toata lumea.

- Statele Unite vor ajuta Moldova sa prospere si sa-si dezvolte relatiile cu vestul Europei. Este declaratia congresmenilor David Price și Pete Olson, care au depus ieri o rezolutie in favoarea Chisinaului la Camera Reprezentanților de la Washington.

- Nest Hub – Community & Coworking Bacau organizeaza un training gratuit pentru tinerii care iși cauta loc de munca. Cei care vor participa au ocazia sa invețe cum se face un CV corect, cum sa se comporte la un interviu și vor primi sfaturi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Secretarul de stat Cristian Grasu spune ca se intrezarește o rezolvare a crizei, iar saptamana aceasta se va negocia un nou contract cu unul dintre producatorii care au solicitat sa revina pe piața romaneasca. Problema imunoglobulinelor a fost, zilele trecute, tema unei dezbateri care a reunit in…

- Conducerea Politiei Romane se afla in proces de consultare cu unitatile centrale si teritoriale, precum si cu organizatiile sindicale si profesionale, in vederea adoptarii celor mai bune solutii care vor asigura un serviciu politienesc permanent, dar si respectarea drepturilor personalului privind odihna.…

- Presedintele PSD Constanta, Felix Stroe, s a intalnit ieri, la Baneasa, cu activul de partid din sudul judetului. In urmatoarea perioada va avea loc o sedinta similara la Navodari si cu social democratii din zona de nord a judetului. Stroe a declarat pentru ZIUA de Constanta ca aceste intalniri sunt…

- S-a format un grup de lucru la Ministerul de Finante ca sa gaseasca solutii pentru problema concediilor medicale si de maternitate. Cat de curand, legislatia va fi modificata astfel incat nimeni sa nu piarda, spune ministrul Eugen Teodorovici.

- Miercuri, 14 februarie 2018, de la ora 18.30, Palas sarbatoreste iubirea prin intermediul unui concert sustinut de So What Band. Tinerii artisti vor interpreta pentru cei prezenti in Atriumul Palas Mall cantece de dragoste renumite, lansand, in acelasi timp, o invitatie la dans. Spectacolul poate fi…

- Ministrul de Finanțe a preciza ca guvernul cauta soluții pentru indemnizațiile pentru mame. Declarația lui Eugen Teodorovici a venit dupa ce in spațiul public au aparut informații despre scaderea indemnizațiilor dupa transferul contribuțiilor și majorarea salariului mediu brut. Ministrul de Finanțe,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca in ședința de guvern de joi va prezenta o prima forma a noului formular care va comasa alte cinci, printre care si Declaratia 600. Acesta va fi prezentat in Guvern si apoi discutat in Comisia de Dialog Social pentru a primi avizul de aprobare.…

- Somajul atinge cote alarmante în rândul tinerilor europeni, afectând peste 15 milioane de persoane sub 30 de ani. De asemenea, deficitul de competente digitale continua sa creasca la nivel european în toate domeniile, în special în cazul noilor tehnologii, și…

- Tinerii pana in 27 de ani care au cunoștințe de limba germana se pot forma ca patiser-cofetar in Germania. Contractul este pe o perioada de trei ani, iar salariul este stabilit conform legislației bavareze. In timpul perioadei de ucenicie, tinerii vor invața sa pregateasca produse de patiserie, creme,…

- Raionul Soroca din Republica Moldova și raionul Iampol din Ucraina vor dezvolta turismul rural cu sprijinul Uniunii Europene prin cooperare transfrontaliera. Informația a fost comunicata de catre mass-media din Ucraina, care a menționat ca a fost lansat proiectul „Turismul rural – un pas sigur pentru…

- Pentru ca accesul pe piata muncii sa fie mai facil este important ca tinerii sa isi dezvolte o serie de abilitati, noteaza Revista CARIERE. 0 0 0 0 0 0

- Directorul general al CFR Calatori, Iosif Szentes a facut luni, 5 februarie o vizita de lucru in județul Dambovița. Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole si prefectul judetului Dambovita, Antonel Jijiie, au primit vizita directorului general al CFR Calatori, Iosif Szentes.…

- CFR Calatori vrea sa anuleze de la 1 martie la 97 de trenuri pentru a suplimenta numarul de vagoane pe rutele unde acum se vand locuri in picioare. Trenurile la care s-ar putea renunța ar putea fi cele care leaga, de exemplu, Teiușul de Cugir sau Simeria de Hunedoara, care pleaca spre destinatie cu…

- Aston Martin vrea sa formeze un joint-venture cu un partener chinez care sa ii permita sa dezvolte mașini electrice pe cea mai mare piața auto din lume, dupa cum a declarat CEO-ul companiei, Andy Palmer.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca va gasi o solutie pentru persoanele care au depus deja Formularul 600 la ANAF, astfel incat acestea sa nu se mai intoarca la Fisc pentru a completa alte documente. Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte…

- Tinerii medici rezidenti si specialisti, cu activitate si lucrari in domeniul neuropatiei diabetice sau al piciorului diabetic, sunt asteptati sa se inscrie in competitia pentru Premiul Neurodiab, oferit de catre Societatea de Neuropatie Diabetica – Neurodiab, pentru al saselea an la rand. Premiul Neurodiab…

- Centrul pentru Educație Antreprenoriala și Asistența in Afaceri a lansat astazi, 26 ianuarie, proiectul "Reconceptualizarea orientarii profesionale și consilierii in cariera II". Acesta iși propune sa sprijine tinerii din Republica Moldova in deciziile de cariera, pentru ca ele sa se bazeze pe necesitațile…

- In perioada septembrie 2017- martie 2019 Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu este partener in proiectul European Erasmus + “ Networking of schools as a way towards a common solution to support pupils in education"

- Elita mondiala este concentrata zilele acestea in statiunea montana Davos, din inzapezita Elvetie, acolo unde cauta solutii pentru cum sa faca lumea mai buna, in conditii nemaiintalnite in ultimul deceniu: economia lumii o duce bine, poate chiar prea bine, iar populismul,

- Daca vor fi donatii Suntem in semifinala competiției Bursa Binelui. Avem nevoie de ajutorul tau pentru a caștiga aceasta competiție. Daca ne calificam in primele 3 proiecte finaliste BCR dubleaza suma astfel ca proiectul Locuința pentru tinerii strazii poate prinde viața incepand cu 1 septembrie 2018.…

- Primaria Cluj-Napoca organizeaza marti, 23 ianuarie, de la ora 17.00, la Cladirea Casino din Parcul Central, o dezbatere publica legata de proiectul de reamenajare a Pieței Lucian Blaga și a strazilor Napoca, Petru Maior și Emil Isac. Potrivit municipalitatii, prin proiect se urmarește creșterea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca Viorica Dancila este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregatire a preluarii, anul viitor, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Viorica Dancila este europarlamentar…

- Conducerea Hidroelectrica s-a intalnit vineri la Targu Jiu cu factori de decizie din administratia locala si centrala, pentru a vedea ce este de facut dupa ce judecatorii au anulat autorizatia de constructie pentru lucrarile hidroen...

- Transportul public de persoane in municipiul Tulcea se va desfasura saptamana viitoare la cote minime si cu trasee modificate, daca autoritatile locale nu vor gasi solutii legale pentru utilizarea mijloacelor auto oferite de oficialitatile din alte judete, dupa incendiul de vineri dimineata in care…

- Uniunea Europeana are nevoie de solutii mai complexe decat cele aflate in prezent in discutie pentru a raspunde problemei refugiatilor, a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, cu prilejul unei vizite efectuate marti la Bratislava, transmite dpa. Avand in vedere schimbarile…

- Anul 2018 a inceput cu un nou set de reguli privind plata TVA, prin intrarea in vigoare a mecanismului TVA split. Chiar daca acesta vizeaza doar companiile aflate in insolventa sau care au datorii la plata TVA, in realitate, obligatiile tuturor platitorilor de TVA au devenit mai complexe incepand cu…