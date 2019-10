Premii de 10.000 euro pentru soluții la problemele de mediu din București Reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societații civile, arhitecți, specialiști din organizații de mediu, designeri, antreprenori și inovatori sunt invitați sa contribuie la definirea de noi instrumente și activitați pentru protejarea mediului înconjurator, în cadrul hackaton-ului internațional Climathon. Pentru fiecare provocare adresata în cadrul evenimentului, va fi desemnata o echipa câștigatoare, care va beneficia de câte un premiu de 5.000 de euro și suport dupa terminarea hackathon-ului.



Stiri pe aceeasi tema

