PREMII CANNES 2019. Cineastul Pedro Almodovar, selectat pentru a sasea oara in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, unde nu a castigat niciodata trofeul Palme d'Or, va face o noua tentativa in acest sens vineri seara, odata cu proiectia celui mai recent film al sau, intitulat "Dolor y gloria", o veritabila profesiune de credinta a renumitului regizor spaniol, realizata sub forma portretului unui cineast - interpretat de Antonio Banderas - a carui cariera intra in declin, informeaza AFP.



Pedro Almodovar, in varsta de 69 de ani, personalitate legendara a cinematografiei spaniole…