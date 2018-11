Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a participat, luni, la un forum de afaceri organizat la Muscat, in Sultanatul Oman, context in care a afirmat ca Romania are un mediu de afaceri atractiv, imbunatatit prin schimbari legislative recente. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in debutul evenimentului,…

- Premierul Viorica Dancila a participat, luni, la ceremonia care a marcat deschiderea ambasadei Romaniei de la Muscat, lucru care reprezinta consolidarea relațiilor bilaterale cu statele din Golf, a anunțat Guvernul."Vizita oficiala a șefului Executivului a reprezentat o dubla premiera in relațiile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 22 august, o intrevedere cu reprezentații Asociației Investitorilor din Romania (AIR) in Republica Moldova. Cu aceasta ocazie, inaltul oficial roman a reiterat importanța deosebita pe care Romania o acorda Parteneriatului Strategic cu Republica Moldova.…

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, o piata de peste 10 mld. euro, a inregistrat in T1/2018 o crestere de 6,1% a productiei, respectiv 8,1% a cifrei de afaceri fata de aceeasi perioada din 2017, cifre care pozitioneaza tara pe primul loc in Uniunea Europeana, arata o analiza a ZF facuta…