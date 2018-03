Premierul Viorica Dăncilă spune că problema lipsei de imunoglobulină a fost rezolvată Premierul Viorica Dancila a anuntat ca problema lipsei de imunoglobulina a fost rezolvata, precizand totodata ca isi asuma faptul ca, la inceputul sedintei de guvern de miercuri, a rostit gresit denumirea acestei substante. "Important este ca am rezolvat aceasta problema si (...) criticile mi le asum. Nu trebuia sa gresesc si o sa fiu mult mai atenta. (...) Cred ca toti acei cetateni care aveau aceasta problema cu imunoglobulina asteptau un raspuns. Erau panicati de faptul ca nu mai sunt medicamente, ca nu avem o rezolvare pe termen scurt, mediu sau lung. Astazi pot sa le spun ca acest lucru s-a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a spus ca important este ca a fost rezolvata aceasta problema. "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii…

- Premierul Viorica Dancila a spus, miercuri, in ședința de guvern, de șase ori cuvantul „imunoglobina” in loc de „imunoglobulina”, vorbind despre criza din sistemul de sanatate. Oricum i-ar spune unii, bolnavii sunt cei care au de suferit. Nu au primit de luni bune tratamentul, iar unii dintre…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca criza imunoglubulinei, cu care s-au confruntat pacientii romani in ultimul an, se va incheia odata cu declansarea mecanismul european de protectie civila. 'Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru a Sanatatii, doamna Sorina Pintea, pentru declansarea mecanismului…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- La nivel județean se resimte o lipsa acuta de specialiști in domeniul urbanismului – legea permițand ca in acele cazuri unde nu este ocupat postul de arhitect-șef sau funcționar public cu atribuții in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului și autorizarii executarii lucrarilor de construcții,…

- Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia drepturilor minoritatilor, iar problema maghiara nu este nici pe departe rezolvata, sustine presedintele UDMR Kelemen Hunor, dupa publicarea raportului Comitetul Consultativ al Consiliului...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. "Maine e joi. Actul normativ, maine", a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de maine va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca…

- ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca se va adopta in sedinta de joi o ordonanta in acest sens.Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze "defectiunile"…

- Primarul Timișoarei susține ca el cunoaște realitatea și știe exact care sunt pașii care mai trebuiau parcurși pentru ca vaporașele cumparate in urma cu aproape doi ani, cu aproape 2 milioane de euro, sa ii plimbe pe oameni pe Bega. „Eu știam care este realitatea, pentru ca eu m-am ocupat…

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita la Bruxelles, acolo unde s-a intalnit cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Dancila a explicat ca a dorit ca prima sa vizita in plan extern, ca prim-ministru, sa fie la Bruxelles, pentru ca asta arata angajamentul Romaniei fața de Uniunea…

- Intr-o lume cu doua milioane de oameni la nivel global care nu au acces la apa potabila, un grup de specialisti din cadrul universitatilor Monash, CSIRO si Texas au descoperit o noua solutie ce ar putea pune capat lipsei apei potabile.

- Acestea sunt capabile sa produca in mod natural substante care omoara germenii, iar oamenii de știința le privesc ca pe o sursa potentiala pentru realizarea de noi medicamente pentru tratarea infectiilor umane. In fata cresterii riscului de agenti patogeni rezistenti la antibiotice care infecteaza…

- "Guvernul Romaniei si-a asumat o decizie importanta cu rezultate imediate, cu impact imediat si acest lucru se observa in zilele acestea. Deja au inceput sa apara producatori care sa solicite reinscrierea pe piata din Romania. Unul dintre ei este deja in faza avansata de obtinere a pretului, ceea…

- Asociatia Elevilor din Constanta a cerut primarului si Consiliului Local Municipal alocarea de bani pentru asigurarea pazei in unitatile scolare din oras. Elevii sustin ca lipsa fondurilor, invocata anii trecuti de catre Primarie, nu mai sta in picioare, municipalitatea avand un excedent bugetar de…

- Parlamentarii PSD Arad au facut in ultimele zile o serie de demersuri la nivel de guvern pentru rezolvarea problemei CET Arad, astfel incat cetațenii din municipiu sa nu ramana in plina iarna fara caldura și apa calda. In urma discuțiilor purtate cu ministrul Energiei, dar și dupa cum reiese dintr-o…

- Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, susține, in urma dezvaluirilor vizand DNA, ca s-ar fi asteptat deja la masuri si reactii si pentru ca acestea nu au venit, face apel la ministrul Justitiei. „Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate!", a transmis Codrin Ștefanescu. De asemenea,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la

- Razboiul cuvintelor intre cele doua concurente s-a incins. Dar stiti vorba romaneasca: „doua se bat (in cazul acesta), a treia castiga”. Din punct de vedere stilistic, atitudine, vocabular, disciplina, seriozitate, adica un pachet complex pentru a fi o tanara cu stil in adevaratul sens al cuvantului,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonata de urgenta prin care angajatilor cu contracte part time li se vor retine contributii doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim, informeaza Antena3.ro. Diferenta…

- Problema asigurarii caldurii si apei calde in municipiul Suceava a fost rezolvata temporar, dupa ce s-a reusit deblocarea de catre ANRE pentru producatorul de energie termica a certificatelor verzi aferente anului 2016, iar primaria a platit suma de 500.000 de lei pentru incalzirea din unitatile scolare,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, trimitand functionari in judecata sau obtinand condamnari, adaugand ca efortul investigativ al procurorilor trebuie dublat de masuri de prevenire.

- „Aștept sa se rezolve problema vaporașelor. Nici astazi nu este rezolvata. Este ca și rezolvata pentru ca se știe ce trebuie facut, trebuie adaugate cinci cuvinte, cu prepoziții cu tot, in Legea de organizare și funcționare a Ministerului Apelor și Padurilor, lucru care nu s-a facut. Trebuie…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, miercuri, la Bruxelles, renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). Șeful statului a precizat ca i se pare o non-problema și ca nu l-a preocupat acest aspect. „Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema”, a declarat Iohannis,…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. „Precizez ca am transmis…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "As vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi…

- Maia, fiica Otiliei Stanga, a fost diagnosticata in urma cu cinci ani cu imunodeficiența primara, o boala care o ține izolata de restul lumii, daca nu primește tratament. Nu a mai primit tratament din luna iulie, de cand in farmaciile romanești nu se mai gasește imunoglobulina. Mama…

- Fara sponsor in preajma startului primului turneu de Mare Șlem al anului, Simona Halep a anunțat pe pagina sa de Facebook ca nu s-a ințeles cu nicio companie inca. "Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc sa va anunț ca nu e nimic semnat deocamdata și ca managementul…

- Desi poate parea prea simpla pentru a fi cu adevarat eficienta, aceasta metoda poate fi solutia pentru multe dintre problemele pe care le intampini in viata de zi cu zi. Ce este cutia lui Dumnezeu? Poate fi o pusculita, o cutie colorata sau un borcanel. Important nu este recipientul, ci continutul acestuia.…

- Mirel Radoi a jucat pentru Steaua 8 ani, intre 2000 și 2008, insa dezvaluie ca i-a fost foarte greu cand a ajuns de la Extensiv in Ghencea. "Sunt tentatiile mari si e foarte greu sa nu cazi. Important e ca totul sa aiba o limita, sa stii unde sa te opresti. Si eu am avut tentatiile Bucurestiului si…

- Primul care a ieșit la rampa in aceasta saptamana pe problema vaporașelor a fost Titu Bojin, care a anunțat autoritatea pentru navigație a revenit Direcției Apelor Banat, deci problema vaporașelor e ca și rezolvata. Declarațiile directorului ABAB nu au fost primite cu ochi buni de primarul Robu,…

- Primarul Nicolae Robu crede ca va colabora foarte bine cu Titu Bojin, șeful Apelor Romane Banat, in privința vaporașelor, dar... nu acum! Edilul il contrazice pe fostul sau aliat politic in problema Canalului Bega. Deși Bojin spunea ca situația a rezolvata, din declarațiile lui Robu, este inca foarte…

- Jurnalistul, dupa ce a plecat de la Tele 7 abc, a fost sunat de marea sportiva pentru a-i face o propunere total neașteptata: inființarea unei televiziuni cu banii ei. Gabriela Szabo avea deplina incredere in Mihai Tatulici. Pe vremea aceea, ea era inca in activitatea sportiva de performanța și,…

- "Nu cred ca vom reusi sa intram maine cu ea in sedinta de Guvern, dar in sedinta de Guvern urmatoare va intra cu certitudine", a declarat Misa, intrebat despsre scutirea de impozitul pe venit pentru angajatii din IT. Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea…

- Cozmin Gușa a vorbit la Realitatea TV despre protestele care au loc in Capitala și in țara. „Nu cetațenii vor rezolva problema”, este parerea analistului care a comparat momentul de astazi cu cel de acum 28 de ani. „In 89 au fost importanți oamenii care au ieșit in strada, dar treaba au facut-o alții”,…

- Cozmin Gușa a vorbit la REALITATEA TV despre protestele care au loc în Capitala și în țara. &"Nu cetațenii vor rezolva problema&", este parerea analistului care a comparat momentul de astazi cu cel de acum 28 de ani.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, ca prima faza acordului privind Brexit satisface România, precizând ca problema cetatenilor români care se afla în Marea Britanie este bine rezolvata."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. "Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi ne…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface România, aratând ca problema cetatenilor români care se afla în Marea Britanie este bine rezolvata.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, informeaza Agerpres. “Eu cred ca se va ajunge la un acord. ...

- Iohannis: Problema romanilor din Marea Britanie este bine rezolvata Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. "Eu cred ca se va ajunge…

- "Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi ne satisface fiindca, de exemplu, problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, sigur si pentru ceilalti, nu doar pentru romani, si multe alte probleme. Problema…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. ‘Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi…