- Premierul Viorica Dancila va susține, sambata, incepand cu ora 13.30, la Palatul Victoria.Citește și: CLEPSIDRA MORȚII Ce s-a intamplat in cele 19 ore scurse intre apelul la 112 și MOARTEA fetei ucise la Caracal . Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul…

- Premierul Viorica Dancila a mers joi dimineata la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu presedintele Klaus Iohannis pe tema remanierii Guvernului. Seful statului nu este de acord cu numirea lui Toitus Corlatean - care a umilit diaspora in 2014- in functia de vicepremier. Liderii PSD s-au reunit aseara…

- In 2007, Departamentul de Stat al SUA a infiintat Premiul „Femei Curajoase din intreaga lume” pentru a le onora pe femeile care demonstreaza curaj exceptional si spirit de conducere in sustinerea drepturilor omului, egalitatii femeilor si progresului social, asumandu-si adesea mari riscuri personale.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in timpul unei vizite facute in judetul Bacau, ca nu ii este teama de o eventuala pierdere a functiei. Intrebata, la Bacau, daca ii este teama de o eventuala pierdere a functiei, Dancila a raspuns: „Nu. Nu nu imi este teama. Intotdeauna cand te duci pe…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la Prahova, ca a incercat sa vorbeasca la telefon cu presedintele Klaus Iohannis, pe motivarea refuzului remanierii Guvernului, insa nu a reusit sa discute cu acesta, pentru ca era plecat la Bruxelles si, ulterior, isi lansa cartea, la Ploiesti. "Am incercat…

- Premierul Viorica Dancila urmeaza sa il sune pe presedintele Klaus Iohannis, dupa sedinta de Guvern. Sefa Executivului i-a cerut in mai multe randuri sa motiveze, in scris, refuzul numirii in functie a celor trei ministri propusi in urma remanierii Guvernului: Eugen Nicolicea, la Justitie, Oana Florea,…

- Cinci etape au mai ramas de disputat din acest sezon al Ligii 2, iar trei dintre ele se vor desfasura in regim alert, incepand de joia aceasta si pana in weekendul urmator. Meciurile din rundele 34 si 35 au fost programate, in timp ce din a 36-a inca nu. Etapa a 34-a debuteaza joi,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca nu ia in calcul varianta remanierii Guvernului. „Președintele ne pune multe piedici”, a spus Viorica Dancila. „Chiar daca ar trece prin Guvern...