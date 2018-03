Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a marturisit jurnalistilor ca a discutat in urma cu putin timp cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Seful Senatului sustine ca nu s-a discutat nimic altceva decat despre raportul MCV si despre solutii pentru a implementa masurile impuse de Comisia Europeana.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora. "Am sa am o discutie astazi cu domnul ministru…

- Joi, Frans Timmermans s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si cu premierul Viorica Dancila. Ulterior, a susținut o conferința de presa in cadrul careia oficialul european a spus ca institutia pe care o reprezinta este foarte bine informata,…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta marti solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La sedinta sunt asteptati atat Kovesi, cat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Peste o mie de magistrati au transmis,…

- Timmermans se va intalni cu Liviu Dragnea și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, de Marțișor. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face la București o vizita oficiala de doua zile, a anunțat Comisia Europeana. Oficialul european va mai avea intalniri cu președintele…

- Premierul Viorica Dancila susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa ia o decizie constituționala in cazul cererii ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Eu am ascultat raportul intocmit de domnul ministru Tudorel Toader, am si citit, nu sunt…

- Romania intra in Schengen ”pana in 2019” Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a declarat, într-un interviu televizat, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pâna la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România…

- RFI: Cum ați primit, domnule primar, declarația de joi seara a ministrului Tudorel Toader? Mihai Chirica: Cu reala surprindere, pentru ca nu era nici momentul nici locul și nici contextul internațional pentru o astfel de propunere. Pentru ca Romania este și așa destul de ravașita de Comisia Europeana…

- 135 de procurori din cadrul DNA semneaza o scrisoare catre CSM, in care cer sa le fie aparata reputatia profesionala si condamna demersul ministrului Tudorel Toader. Documentul nu este insa semnat, ci doar se mentioneaza la final ca autorii sunt 135 de procurori DNA.Vezi AICI raportul ministrului…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca reactia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una fireasca, adaugand ca Tudorel Toader indeparteaza Romania de perspectiva de ridicare a MCV. …

- Premierul Viorica Dancila a fost asaltata de jurnalisti cu intrebari, dupa intalnirea pe care a avut-o cu reprezentantii Casei Regale. Prim-ministrul a avut insa o reactie neasteptata cu privire la cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, inaintata recent de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu a vorbit și nici nu are de gând sa vorbeasca cu Tudorel Toader despre revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi, dar spune ca, daca ce a scris ministrul Justiției în raport este adevarat, atunci lucrurile sunt

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privitor la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, daca ce scrie in documentul respectiv este adevarat, atunci e ingrijorator si trebuie luata o decizie. "Nu conteaza daca…

- Comisia Europeana a reacționat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a inițiat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei…

- Premierul Viorica Dancila precizeaza ca i-a spus lui Tudorel Toader sa se duca la intalnirea cu ministrul Justitiei din Japonia, inainte de intoarcerea in Romania la solicitarea ei, dupa ce in spatiul public au aparut mai multe informatii controversate referitoare la activitatea DNA. "Vreau sa fac o…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se incadreze in limitele legii si sa faca o analiza obiectiva, cu luarea deciziilor care se impun. "Eu astept ca domnul ministru al Justitiei sa se incadreze in limitele legale, sa respecte legea, sa faca…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit despre decizia pe care o așteapta din partea ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care urmeaza sa o faca publica in cursul zilei de astazi. "Voi vedea ce decizie și care au fost punctele de la care a plecat domnul ministru atunci cand va ieși…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis un mesaj ministrului Tudorel Toader, inainte ca acesta sa faca anuntul cu privire la decizia luata in cazul scandalului din DNA. Prim-ministrul le-a spus jurnalistilor ca nu va discuta cu ministrul Justitiei inainte, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit, insa…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca l-a chemat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, din vizita pe care o efectua in Japonia, pentru ca acesta sa aiba timp sa analizeze informatiile aparute in spatiul public.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca Tudorel Toader trebuie sa faca o evaluare, un raport al activitatii DNA, sa prezinte acest raport si "sa faca corect ceea ce trebuie sa faca, de fapt, un ministru al Justitiei".

- Premierul Viorica Dancila a facut declarații despre timpul pe care l-a solicitat ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la raportul ce-l va prezenta Parlamentului despre situația din justiție.

- Premierul Viorica Dancila a precizat luni ca ministrul Justitiei este cel care trebuie sa prezinte public o evaluare privind situatia creata ca urmare a dezvaluirilor aparute in spatiul public legate de activitatea DNA. "Ministrul trebuie sa faca o evaluare, sa faca un raport, sa vina in spatiul public…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Intalnire de gradul Zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Premierul Viorica Dancila va avea o discutie, înaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, caruia i s-a cerut "o declaratie în ceea ce priveste decizia" legata de Directia Nationala Anticoruptie,

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca nu se poate pronunta daca o anumita persoana poate conduce sau nu DNA, dar si-a exprimat ingrijorarea ca pot fi facute probe impotriva unui prim-ministru. Premierul a anuntat ca ii va solicita ministrului…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA. ‘Am vorbit imediat ce a aparut in spatiul public informatia, i-am spus domnului ministru sa vina in tara, maine va fi in tara, vom avea…

- In contextul scandalului PSD-DNA, Liviu Dragnea a declarat inaintea sedintei Comitetului Executiv ca „domnul Tudorel Toader nu poate sa ia masuri, dar poate sa propuna”, si asteapta de la ministrul Justitiei „sa faca ceea ce crede ca trebuie facut, condus de bun simt si de experienta”. Premierul Viorica…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, miercuri, inaintea CExN al PSD, ca va discuta joi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca nu vrea sa se antepronunte privind deciziile asteptate de la acesta. „Am vorbit imediat…

- Luata cu asalt de jurnalisti, premierul Viorica Dancila a marturisit ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema dezvaluirilor ce au in centrul lor anumiti procurori din DNA. Mai mult decat atat, ea sustine ca va exista, in acest sens, o analiza ampla. Citeste si: Se cer…

- Pe pagina de Facebook a ambasadei Japoniei, ultima postare este un video in care ambasadorul nipon vorbește in limba romana, dupa doar doua luni de studiu. Imediat sub ea, curg mesajele romanilor rușinați de pațania premierului Shinzo Abe, venit pentru o intalnire cu premierul Romanei si transformat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se intoarca mai repede in tara, pentru a se lamuri situatia DNA. "Ceea ce pot sa confirm este ca voi avea o discutie imediat ce voi ajunge la Guvern si ca o sa-l chem cat mai repede pe ministrul Justitiei…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de saptamana trecuta, din PE. Solicitata…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Este prima vizita externa pe care șefa Executivului o face, de la preluarea mandatului. Aceasta urmeaza sa se intalneasca, in cadrul vizitei, cu președintele Comisiei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Premierul Viorica Dancila critica felul in care s-a desfasurat dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, in care ministrul Tudorel Toader nu a fost lasat sa vorbeasca. Dancila spune ca va merge la Bruxelles si le va transmite acel repros si presedintilor Comisiei Europene…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe, ea precizand ca nu este ”intr-o situație foarte confortabila”. Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu…

- "Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele" Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora în anumite dosare s-ar fi încercat fabricarea de probe. Întrebata, la sediul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe. Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu ministrul Justitiei despre aspectele relatate in presa, potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui Sebastian Ghita

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj ministrului Justiției, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook. Deputatul PSD ii reamintește acestuia ca și-a ratat șansa de a fi un erou. Citeste si: Sorina Matei arunca NUCLEARA, dupa clasarea dosarului Microsoft:…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Guvernul va interveni, pentru a nu exista probleme cu Comisia Europeana Premierul Mihai Tudose afirma ca în cazul în care Parlamentul nu va reusi sa adopte prin lege prevederile Directivei europene privind justitia, care trebuie transpuse pâna în luna aprilie 2018,…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…