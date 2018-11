Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți, 6 noiembrie 2018, o intrevedere cu Alteța Sa Regala Șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, Emirul Statului Qatar, in deschiderea vizitei sale oficiale la Doha. Pe parcursul intrevederii, inalții oficiali au urmarit sa identifice modalitațile optime de…

- Premierul Viorica Dancila incepe astazi o vizita de trei zile in Qatar, urmand sa se intalneasca cu seful statui, Alteta Sa regala, Seicul Tamim bin Hamad Al Thani, si cu seful Executivului de la Doha. Vizita in Qatar urmareste consolidarea, la cel mai inalt nivel guvernamental, a dialogului politic…

- Premierul Viorica Dancila incepe, sambata, o vizita oficiala in zona Golfului, la Muscat, in Sultanatul Oman, respectiv la Doha, in Statul Qatar, informeaza un comunicat al Guvernului transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, vizita, desfasurata in perioada 3-8 noiembrie, urmareste "consolidarea,…

- Premierul Viorica Dancila incepe, sambata, o vizita oficiala in zona Golfului, la Muscat, in Sultanatul Oman, respectiv la Doha, in Statul Qatar, informeaza un comunicat al Guvernului transmis AGERPRES.Potrivit sursei citate, vizita, desfasurata in perioada 3-8 noiembrie, urmareste "consolidarea,…

- Discutiile celor doi oficiali s-au concentrat pe aspecte legate de consolidarea si aprofundarea cooperarii bilaterale in plan economic si sectorial, precum si pe aspecte legate de evolutiile de securitate la nivel regional si international. Cu acest prilej, cei doi prim-ministri au apreciat parcursul…

- In contextul vizitei oficiale efectuate in Kuweit, in perioada 19-21 octombrie 2018, premierul Viorica Dancila, a vizitat Centrul Cultural Abdullah Al Salem, unul dintre cele mai mari complexuri culturale din lume, care gazduieste 22 de galerii cu peste 1.100 de exponate, precizeaza un comunicat al…

- In cadrul vizitei de lucru efectuate de catre prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, in Emiratele Arabe Unite, cele doua parți, romana și emirateza, au agreat instituirea unui cadru mai strans și mai activ de colaborare și coordonare la nivel guvernamental și astfel au convenit ridicarea nivelului…

- In cadrul vizitei de lucru efectuate de catre prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, in Emiratele Arabe Unite, cele doua parți, romana și emirateza, au agreat instituirea unui cadru mai strans și mai activ de colaborare și coordonare la nivel guvernamental și astfel au convenit ridicarea nivelului…