- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut luni, 23 septembrie 2019, o intrevedere cu David Harris, presedintele American Jewish Committee, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA. In cadrul convorbirilor, prim ministrul Viorica Dancila a evidentiat importanta pe care Parteneriatul…

- Premierul Viorica Dancila a condamnat sambata la Antena 3 reticența pe care a avut-o fostul președinte al Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in debutul preluarii de catre Romania a președinției rotative a Consiliului UE, atunci cand oficialul a zis ca nu are mari așteptari:Nu am inteles…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, afirma ca infiintarea unui Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului este "o idee buna, insa prost aplicata si gestionata", aratand ca ar trebui sa existe "o dezbatere consistenta" pe acest subiect, iar ministrul Culturii, Daniel Breaz,…

- Deputatul Silviu Vexler, ales din partea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, a afirmat intr-un mesaj publicat pe Facebook ca intentia Ministerului Culturii si Identitatii Nationale anuntata joi - de a comasa patru institutii culturale intr-un complex care sa cuprinda viitorul Muzeu National…

- Premierul Dancila l-a felicitat pe David-Maria Sassoli pentru alegerea sa in aceasta functie si multumit Parlamentului European pentru stransa cooperare avuta pe durata mandatului Presedintiei romane a Consiliului UE, potrivit comunicatului. Totodata, a exprimat convingerea ca si in noua legislatura…

- Premierul Viorica Dancila se afla, marti, la Strasbourg, unde prezinta bilantul celor sase luni in care Romania a detinut presedintia Consiliului Uniunii Europene. Delegatia condusa de Viorica Dancila va fi intampinata de catre David-Maria Sassoli, presedintele Parlamentului European, la sediul institutiei…