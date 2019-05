Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, ca Romania a primit o noua tranșa de fonduri europene in domeniul agricol, respectiv de suma de 53 milioane de euro, informeaza Mediafax.„Continuam sa atragem fonduri europene și in sectorul agricol. O noua tranșa de fonduri de peste 53 de ...

- Echipa masculina de rugby Tomitanii Constanta a realizat astazi a doua victoriein SuperLiga, in etapa a 11 a.Formatia de pe litoral, nou promovata in esalonul de elita din Romania, a intalnit in deplasare Dinamo Bucuresti, de care a dispus cu 27 25 19 8 .Pentru oaspeti au inscris Buffard, Paatashvili,…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat miercuri seara bilanțul primelor 100 de zile de exercitare a mandatului Președinției rotative a Consiliului UE, afirmand ca s-a reușirr finalizarea unui numar de 90 de dosare legislative, toate confirmate in Consiliu și in mare parte și de PE.”In fiecare…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, la Craiova, ca oamenii sunt indreptati sa fie suparati pentru ritmul in care s-a lucrat pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, insa "lucrurile trebuie spuse pana la capat", pentru ca in guvernarile PSD s-au facut 500 km de autostrada din…

- Premierul Viorica Dancila a primit-o, luni, 11 martie, pe doamna Fusun Aramaz, ambasadorul Republicii Turcia, in vizita de curtoazie. Premierul roman a subliniat importanța relației bilaterale dintre Romania și Turcia, care se deruleaza in baza Parteneriatului Strategic. Premierul roman a aratat ca…

- Romania a dovedit ca poate avea o presedintie digitala de succes, incepand cu 1 ianuarie, si vom mentine acceleratia la podea, astfel incat, pana la sfarsitul mandatului la Consiliul Uniunii Europene sa putem avea un progres foarte bun pe gestionarea dosarelor existente, a declarat, vineri, ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca, prin intermediul programelor PNDL, a fost scoasa tara din noroaie si ca din cele aproape 12.700 de investitii, peste 10.000 au fost in mediul rural. In urma cu doar o saptamana, TVR a difuzat un reportaj din Vulcana Bai cu copii care se chinuiau sa ajunga…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca in prima luna de mandat la Președinția Consiliului UE, Romania a condus aproximativ 70 de trialoguri in Palamentul European și a reușit sa obțina consens pentru 24 de dosare de pe agenda europeana, in domenii precum transporturi și finanțe.Dancila:…