- Premierul Viorica Dancila va prezenta, miercuri, in fața Parlamentului, forma finala a programului președinției rotative pe care Romania o va prelua incepand cu 1 ianuarie 2019. Ședința plenului comun al celor doua camere ale Legislativului va incepe la ora 14.00, ...

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, in debutul ședinței de Guvern, ca va prezenta in Parlament, pe 12 decembrie, programul Romaniei pentru perioada in care țara noastra va deține Președinția Consiliul Uniunii Europene, scrie Mediafax.„Impreuna cu membrii Guvernului vom continua discuțiile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca Romania este pregatita sa preia Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene (UE) si ca ii va convinge de acest lucru pe presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si pe membrii Colegiului Comisarilor. "In perioada de pregatire…

- Premierul Viorica Dancila a avut luni, la Zagreb, o intrevedere cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic, in cadrul careia a afirmat ca in perioada in care va detine Presedintia Consiliului UE, Romania conteaza pe sprijinul tuturor statelor membre, precum Croatia, pentru ca acest…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va folosi pentru prima oara stiloul pe care l-a primit de la președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, atunci cand Romania va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene."Sper ca acest stilou sa fie cel cu care voi depune semnatura pe…

- Premierul Viorica Dancila le-a urat, vineri, bun venit in Executiv noilor miniștri, carora le-a transmis sa munceasca in echipa. Vicepremierul Paul Stanescu nu este prezent la ședința, in schimb participa ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Șova, scrie Mediafax.„Vreau sa le urez…

- Potrivit unui comunicat al Executivului roman, discutiile vor aborda stadiul si perspectivele relatiei bilaterale, inclusiv componentele sectoriale subsumate acesteia, cu evaluarea stadiului implementarii proiectelor de cooperare bilaterala derulate de Romania in Republica Moldova si explorarea optiunilor…

- Premierul Viorica Dancila l-a asigurat pe presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul unei intrevederi avute la Strasbourg, ca legile justitiei din Romania urmaresc alinierea la legislatia europeana si s-au efectuat in deplina transparenta si in dialog cu partenerii europeni, inclusiv…