Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii vor participa, luni, la deschiderea anului universitar, a anuntat vicepresedintele Senatului, Adrian Tutuianu. El a mai spus ca, unde nu sunt universitati, senatorii pot da audiente sau vorbi cu oamenii despre referendumul pentru familia traditionala. "Am decis ca luni sa avem activitati…

- Seful statului va lua parte, incepand cu ora 11.00, la festivitatea de deschidere a anului universitar la Iasi, la Teatrul National "Vasile Alecsandri", la ceremonie urmand sa participe reprezentanti ai celor cinci universitati de stat din municipiu. Premierul Viorica Dancila va deschide anul universitar…

- Premierul Viorica Dancila a fost ironizata pe rețelele de socializare pentru ca ar putea deschide anul universitar. Criticile veneau ca urmare a numeroaselor gafe comise de premier, inclusiv numeroase greșeli gramaticale. Citește și: EXCLUSIV - Lista nominala a semnatarilor scrisorii impotriva…

- Senatorii vor lucra luni in circumscriptiile electorale, avand in vedere ceremoniile organizate cu ocazia deschiderii anului universitar, informeaza agerpres.ro. "Am decis ca luni sa avem activitati in circumscriptiile electorale, pentru ca are loc deschiderea anului universitar. Sunt in Senat…

- Noul an universitar incepe luni. Presedintele Klaus Iohannis va merge la deschiderea anului universitar la Iasi, la festivitate urmand sa participe reprezentanti ai celor cinci universitati de stat din municipiu, in timp ce premierul Viorica Dancila va deschide anul universitar la Craiova, iar ministrul…

- * Participare la festivitatea de deschidere a anului universitar la Facultatea de Medicina din cadrul UMF Craiova (10,00 - Craiova, Bvd. 1 Mai nr. 66, Sala Aula Magna a UMF Craiova) * Participare la ceremonia de deschidere a anului universitar la Universitatea din Craiova (11,00 - Craiova,…

- Premierul Viorica Dancila va fi prezenta maine la Craiova pentru a participa la festivitatea de incepere a anului universitar, sustin surse politice pentru Adevarul. Presedintele Klaus Iohannis a ales Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara impreuna cu Primaria Municipiului Lugoj anunța desfașurarea ceremoniei de deschidere a anului universitar la Lugoj, pentru Programele de studii de scurta durata. Evenimentul va avea loc vineri, 21 septembrie 2018, de la ora…