- Oana-Elena Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Oana Pintilei este presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Oana Elena Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila. Totodata, in Monitorul Oficial a fost publicata si decizia privind exercitarea,…

- Premierul Viorica Dancila iși completeaza echipa de consilieri cu un fost ministru in Guvernele Grindeanu și Tudose.Andreea Pastarnac a fost eliberata din functia de secretar de stat la MAE si va deveni consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Dancila, anunța news.ro. Vezi…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, el confirmand luni, pentru Mediafax, ca va fi purtator de cuvant al Cabinetului Dancila. Decizia, semnata de Viorica Dancila, a fost publicata…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, potrivit Agerpres. "În legătură cu faptul…

- Anca Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata. Anca Alexandrescu este consiliera lui...

- Szep Robert, șef interimar la Garda de Mediu. Robert Szep va exercita atributiile comisarului general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila. Fostul comisar general al Garzii Nationale de Mediu, Bogdan Gheorghe Trif, a fost numit…

- Robert Szep, comisar general adjunct al Garzii Nationale de Mediu, va exercita atributiile comisarului general pana la numirea conducatorului institutiei, potrivit legii. Fostul comisar general al Garzii Nationale de Mediu, Bogdan Gheorghe Trif, a fost numit ministru al Turismului. Pe…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) trece din subordinea Ministerului Finantelor Publice in subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG), potrivit unei Hotarari luate miercuri de Guvernul. Masura era inclusa in programul de guvernare.Masura era una inclusa in programul de guvernare.

- Viorica Dancila, noul premier, a decis, in prima sedinta de Guvern, luarea de masuri pentru rezolvarea actiunilor Comisiei Europene impotriva Romaniei. Decizia este considerata una care care pare sa intareasca dialogul si conformarea Romaniei la cerintele UE. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri,…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc, marti, pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare. Potrivit liderului de sindicat din cadrul Serviciului…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa prezinte in…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a anuntat, marti, ca Formularul 600 nu mai trebuie depus si ca Guvernul va gasi alte solutii. ”La sedinta de Guvern de maine, va fi discutata o OUG prin care vom amana acest formular pana la final de martie, timp in care vom incerca sa gasim cea mai buna solutie…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o masina a Jandarmeriei. Secretarul general…

- Premierul Dancila cere o soluție urgenta in ce privește Declarația 600 Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente…

- Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni. Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau luni seara, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern.…

- Deputatul PNL, Dumitru Mihalescul, a votat astazi impotriva investiturii Guvernului condus de Viorica Dancila, argumentand ca decizia sa s-a bazat pe faptul ca acest ultim cabinet nu este altceva decat Guvernul Dragnea cu numarul 3, reinventat, recosmetizat, bazat pe un program de guvernare „la fel…

- Florin Vodita a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca, totodata, inceteaza si calitatea lui Florin Vodita de conducator…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Citește și: Lovitura…

- Decizia premierului interimar a fost publicata joi in Monitorul Oficial, scrie News.ro. La finalul lunii decembrie 2017, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose.…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct…

- Gabriel Andronache a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Pana in prezent, Andronache a fost consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. …

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose şi-a înaintat în această seară demisia din funcţie, urmând ca, potrivit legii de organizare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv National, in care se va decide o eventuala…

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea in…

- Aparatul de lucru al Guvernului se marește. Potrivit unei Ordonanțe de Urgența adoptata in ultima ședința a Executivului, și publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie, vicepremierii Paul Stanescu și Marcel Ciolacu, de la PSD, și Grațiela Gavrilescu, de la ALDE, vor avea proprii secretari de stat…

- Guvernul condus de Mihai Tudose a emis o ordonanta de urgenta, publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie, prin care vicepremierii au primit un aparat propriu de lucru format din secretari de stat si consilieri. Aparatul propriu al vicepremierului este structura fara personalitate juridica, finantata…

- 2018 aduce schimbari majore pentru români. Salariul minim va crește, iar contribuțiile sociale vor fi transferate de la angajator la angajat. De la anul vor crește și pensiile, dar și indemnizațiile pentru creșterea copilului. În 2018, salariații din instituțiile și autoritațile publice…

- Se restituie banii colectati pentru cumpararea "Cuminteniei Pamantului" Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei…

- Sumele de bani colectate in vederea achiziționarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta “Cumințenia Pamantului”, realizata de sculptorul Constantin Brancuși, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial,…

- Legea Split TVA, prin care anumite firme vor fi obligate la plata defalcata a taxei pe valoarea adaugata, a ajuns la forma finala, presedintele Iohannis promulgand miercuri actul normativ in forma adoptata de Camera Deputatilor. Legea, care modifica ordonanta Guvernului 23/2017, care se aplica deja…

- Cea mai mare suma, 350 de milioane de lei, a fost transferata fondului de rezerva al Guvernului, iar banii au fost luati din bugetul alocat pentru contributia Romaniei la Uniunea Europeana. Astfel, au fost acordate 60 de milioane de lei in plus Secretariatului General al Guvernului pentru finantarea…

- In legatura cu ipoteza aparuta in mediul de afaceri cu privire la faptul ca in anul 2018 s-ar putea renunta la transferul contributiilor de la angajator la angajat, Ministerul Finantelor Publice face urmatoarele precizari: Masura privind transferul sarcinii fiscale a contributiei de asigurari sociale…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare…

- "Voucherele de vacanta sunt bugetate si se vor acorda tuturor celor care sunt angajati in sistemul public. De la 1 ianuarie 2018 aceste vouchere vor putea fi acordate de orice institutie publica si sunt bugetate 1,7 miliarde de lei pentru acest lucru. Ordonanta de Urgenta 46/2017 prevedea ca, in…

- Sunt cuvintele presedintelui CJ Iasi, Maricel Popa, adresate participantilor la seminarul regional organizat ieri la Iasi de Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului. „As vrea sa stiu cu ce mesaj veniti de la Guvern, un mesaj concret pentru dezvoltarea…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului a organizat astazi, 22 noiembrie 2017, Seminarul Regional “Impreuna pentru dezvoltarea durabila”. Evenimentul a avut loc in Regiunea 5 – Vest, in Timișoara, la Palatul Administrativ, Sala Revoluției și face parte…

- Florin Vodita a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, potrivit unei decizii a prim-ministrului Mihai Tudose publicate miercuri in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie a premierului, Vodita a fost desemnat in calitatea de conducator al Comitetului…

- Ramona-Ioana Lohan a fost consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Pe de alta parte, premierul Tudose a decis revocarea lui Constantin Gheorghe din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere…

- Cand am scris acest articol m-am bazat pe buna credinta a Guvernului de a-si respecta propria initiativa prevazuta in proiectul Ordonantei de modificare a Codului Fiscal si in nota sa de fundamentare. Acum lucrurile dupa forma publicata in Monitorul Oficial se pare ca stau cu totul si cu totul altfel!…