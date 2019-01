Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi asuma obiectivul de adoptare a monedei euro de catre Romania in anul 2024, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "Vom discuta astazi si despre documentele necesare pentru pregatirea trecerii Romaniei la moneda unica europeana, elaborate in cadrul comisiei nationale constituite in acest…

- Guvernul isi asuma politic obiectul de adoptare a monedei euro in anul 2024. In sedinta de astazi, Executivul isi va insusi planul national de adoptare a monedei euro si raportul de fundamentare a acestui plan.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, 'in traducere libera', presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza guvernul de la Bucuresti de 'incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei care s-au cocotat in fruntea…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca Guvernul are determinarea si ambitia de a duce la bun sfarsit presedintia rotativa a Consiliului UE, cu toate ca Executivul nu este in formula completa, mentionand ca apelul sau la consens nu este acceptat de toata lumea. "Mai sunt cateva…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca va initia discutii cu ministrul Transporturilor si al Apararii despre posibilitatea deblocarii unor fonduri in acest scop. Discutii despre achizitionarea unei aeronave pentru demnitarii romani au mai fost si in 2013, in timpul mandatului lui Victor Ponta…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul adopta in sedinta de vineri Hotararea de Guvern privind majorarea, din 2019, a salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajatii cu studii superioare si cu un an vechime. Executivul a renuntat la vechimea…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Executivul va sesiza CCR pentru ca președintele Klaus Iohannis amana finalizarea remanierii, dar, in același timp, recunoaște deschis ca nu știe daca acesta incalca Constituția. ”Nu știu daca incalca Constituția. Probabil și dumnealui este documentat…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…