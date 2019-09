Premierul Viorica Dăncilă, mesaj la conferința de alegeri a conducerii PSD Hunedoara: Pentru asta ne luptăm 'Am participat astazi la Conferința de alegeri a PSD Hunedoara, o organizație matura și performanta, una din multele structuri puternice pe care ne bazam in alegerile care urmeaza. Felicitari, Laurențiu Nistor, pentru realegerea in funcția de președinte al PSD Hunedoara! Felicitari și succes intregii echipe! Sunt mandra de ai mei colegi și ma bucur intotdeauna sa revin in mijlocul comunitaților pentru a caror bunastare se lupta. Impartașim un crez și o viziune pentru o Romanie mai buna și pentru asta ne luptam, in ciuda tuturor piedicilor și blocajelor, a tuturor celor care vor sa ne… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

