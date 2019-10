Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban, a criticat miercuri PSD pe motiv ca l-a trimis pe Florin Iordache in locul lui Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, sa conduca sedinta de plen din Parlament. „PSD l-a trimis pe soldatul japonez, penibilul Florin Iordache”, a adaugat liberalul.

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a recunoscut faptul ca PSD a pierdut majoritatea in Parlament in acest moment, urmand ca in urmatoarele ore conducerea legislativului sa stabileasca un nou calendar pentru motiunea de cenzura.

- Birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni, marți, de la ora 18.30, sa stabileasca un calendar pentru moțiunea de cenzura. Aceasta va fi citita intr-un plen reunit, de la ora 19.00, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.Partidele de opoziție au…

- Fata de 11 ani din localitatea damboviteana Gura Sutii care nu s-a mai intors de vineri acasa a fost gasita, duminica, decedata pe un camp, informeaza IPJ Dambovita. IPJ Dambovita nu a confirmat daca pe trupul fetei erau urme de violenta. Fata a plecat vineri de la scoala si…

- Premierul Viorica Dancila, liderul social-democratilor, a anuntat ca la finele acestei saptamani, PSD se va reuni intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) pentru a stabili pasii care trebuie urmati in privinta ramanerii la guvernare. Intrebata luni, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a transmis marți ca liberalii au ajuns intr-o situație „jenanta” pentru ca au cerut in sesiunea extraordinara dezbaterea unui proiect aflat la Senat, abrogarea legii recursului compensatoriu inițiata in timpul guvernului Cioloș, iar abrogarea in totalitate…

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat luni ca dezbaterea o sa fie reluata in Parlament pe codurile penal si de procedura penala, urmare a deciziei CCR, cu o alta abordare, care vizeaza discutii cu asociatiile procurorilor, magistratilor, cu CSM-ul,

- Catalin Radulescu a solicitat coaliției PSD-ALDE, liderilor grupurilor și președinților Camerei Deputaților și Senatului, Marcel Ciolacu și Calin Popescu Tariceanu, sa fie introdus in procedura de urgența și adoptat proiectul sau de lege privind castrarea chimica a pedofililor și violatorilor.„Vad…