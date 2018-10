Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca dezvoltarea societatii trebuie gandita in jurul a doi piloni - Sanatate si Educatie. „Dezvoltarea noastra ca societate trebuie gandita in jurul a doi piloni - Sanatate si Educatie. Ca prim-ministru am abordat Sanatatea si Educatia ca prioritati…

- Deschiderea anului universitar are loc la Craiova in prezența premierului Romaniei, Viorica Dancila. Prima festivitate de deschidere a anului academic are loc la una dintre cele patru facultați, cea de Medicina.

- Seful statului va lua parte, incepand cu ora 11.00, la festivitatea de deschidere a anului universitar la Iasi, la Teatrul National "Vasile Alecsandri", la ceremonie urmand sa participe reprezentanti ai celor cinci universitati de stat din municipiu. Premierul Viorica Dancila va deschide anul universitar…

- Premierul Viorica Dancila a fost ironizata pe rețelele de socializare pentru ca ar putea deschide anul universitar. Criticile veneau ca urmare a numeroaselor gafe comise de premier, inclusiv numeroase greșeli gramaticale. Citește și: EXCLUSIV - Lista nominala a semnatarilor scrisorii impotriva…

- * Participare la festivitatea de deschidere a anului universitar la Facultatea de Medicina din cadrul UMF Craiova (10,00 - Craiova, Bvd. 1 Mai nr. 66, Sala Aula Magna a UMF Craiova) * Participare la ceremonia de deschidere a anului universitar la Universitatea din Craiova (11,00 - Craiova,…

- Premierul Viorica Dancila va fi prezenta maine la Craiova pentru a participa la festivitatea de incepere a anului universitar, sustin surse politice pentru Adevarul. Presedintele Klaus Iohannis a ales Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.

- Politicienii, despre prima zi de școala și despre noul an școlar 2018-2019 . Premierul Viorica Dancila și mai mulți miniștri din guvernul condus de aceasta au profitat de deschiderea noului an școlar pentru a-și exprima, in termeni elogioși, opiniile despre sistemul de invațamant din Romania, despre…