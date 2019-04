Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, vineri, la Palatul Victoria, cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi. Acesta se afla intr-o vizita oficiala in Romania si a avut discutii si cu reprezentanti ai Parchetului General si ai CSM, scrie news.ro.Guido Raimondi…

- Premierul Viorica Dancila a facut o serie de precizari referitoare la ordonanta 7/2019, care aduce modificari legilor justitiei. "In primul rand voi asculta care sunt nemultumirile si argumentele care stau in spatele acestor nemultumiri. Am facut aceasta intalnire astazi si sper ca cei care au nemultumiri…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat miercuri, in urma reactiei presedintelui Klaus Iohannis, pe bugetul de stat, ca orice comentariu "este de prisos", intrucat acesta respecta indicatorii macroeconomici, se incadreaza in tinta de deficit si raspunde asteptarilor populatiei. Manda a adaugat ca se…

- O decizie referitoare la ministerele Transporturilor si Dezvoltarii va fi luata marti, la reuniunea Comitetului Executiv National al PSD, precum si in cadrul coalitiei de guvernare, a declarat premierul Viorica Dancila. "Astazi am trimis o scrisoare catre domnul presedinte Klaus Iohannis,…

- Premierul Viorica Dancila a trimis, pentru a patra oara, la Palatul Cotroceni, propunerile de ministri la Dezvoltare Regionala si Transporturi, in scrisoarea deschisa adresata sefului statului aratand ca este prerogativa sa sa isi aleaga ministrii, in Cabinet, si adaugand ca "insistența de a se atașa…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste, marti, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Republicii Slovenia, Borut Pahor, care efectueaza o vizita oficiala in tara noastra, la invitatia omologului...

- Premierul Viorica Dancila a subliniat, in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o cu ministrul delegat pentru afaceri europene al Frantei, Nathalie Loiseau, demersurile ce vizeaza actualizarea Foii de Parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat…

- Azi, Romania preia oficial Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani si Donald Tusk vin la Bucuresti. Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, al Parlamentului European Antonio Tajani si al Consiliului European Donald Tusk vor fi, incepand de joi la Bucuresti,…