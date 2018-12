Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a facut primele declarații dupa atacurile extrem de dure lansate, ieri de președintele Klaus Iohannis, care a acuzat-o ca nu ințelege obligațile pe care le are un premier. In cadrul unei emisiuni la Bruxelles, Viorica Dancila a discutat cu jurnalisul Antena 3 Sabina Iosub."Este…

- Premierul Viorica Dancila a facut primele declarații dupa atacurile extrem de dure lansate, ieri de președintele Klaus Iohannis, care a acuzat-o ca nu ințelege obligațile pe care le are un premier. In cadrul unei emisiuni la Bruxelles, Viorica Dancila a discutat cu jurnalisul Antena 3 Sabina Iosub."Am…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca se astepta ca toti europarlamentarii romani sa participe la intalnirea de la Bruxelles cu Guvernul, avand in vedere ca Romania urmeaza sa preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Dancila a declarat, intr-un interviu acordat televiziunii Antena…

- Michael Cohen s-a prezentat in mod surprinzator joi la o instanta din Manhattan (New York) si a pledat vinovat in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din 2016 si presupusele contacte cu Moscova ale echipei…

- Atenție, șoferi! A nins pe Transalpina! CNAIR anunța inchiderea circulației rutiere. Luni, 22 octombrie, incepand cu ora 18:00, circulația rutiera pe Transalpina, DN 67C, intre Ranca și Obarșia Lotrului, km 34+800 – km 59+800, va fi inchisa pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza caderilor…

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta,…

- Seful serviciilor de informatii interne din Germania, Hans-Georg Maassen, deja afectat de un scandal, s-a aflat din nou joi sub tirul criticilor, televiziunea publica dezvaluind ca acesta a transmis Partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) date inca confidentiale, relateaza…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, a declarat ca Guvernul pe care l-a condus a adoptat OUG 6/2016 in urma unei decizii a CCR si actul normativ a fost ulterior aprobat printr-o lege in Senat. Liviu Dragnea a replicat ca prin aceste declaratiil, fostul premier…