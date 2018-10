Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, ca licitatia pentru autostrada Ploiesti-Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, iar in termen de 30 de zile investitorii straini si romani vor putea depune ofertele.Tipul licitatiei va fi selectia competitiva a adaugat prim-ministrul.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a dezvaluit, la Antena3, discutia pe care sefa Executivului a avut-o, marti seara, la Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la o zi dupa criticile dure din Comisia LIBE. „Nu se pune problema vreunui repros dintr-o parte sau alta.…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, potrivit unui comunicat al Guvernului. "Dialogul dintre cei doi oficiali s-a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii dintre…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, ca o posibila intalnire in cursul acestei zile intre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, si premierul Viorica Dancila este importanta, in contexul in care aseara cei doi au ratat intalnirea de la Aeroportul Baneasa. „Este foarte…

- Dancila și Juncker au stabilit o noua intalnire, dupa gafa de protocol de luni, 17 septembrie, in prima zi a Summitului Initiativei celor Trei Mari, care se desfașoara zilele acestea la București. Astfel, din informatiile Digi 24 , Jean Claude Juncker si Viorica Dancila ar urma sa se intalneasca totusi…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat importanta deosebita pe care tara noastra o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentatii Asociatiei Investitorilor din Romania (AIR) in Republica Moldova. Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila, o noua gafa in turneul din Balcanii de Vest: ”Ma bucur sa fiu astazi la Skopje, ca primul prim-ministru care viziteaza Macedonia”, a spus șefa Executivului, in cadrul declarațiilor comune de presa cu prim-ministrul macedonean, Zoran Zaev. In plus, aceasta i-a numit pe cetațenii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca se va discuta, intr-o prima lectura, despre realizarea autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, fiind primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania. Dancila a spus ca in luna august vor incepe procedurile…